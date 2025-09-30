США розглядають можливість передання крилатих ракет Tomahawk, здатних знищувати цілі на дистанції до 2,5 тис. км, до України. Заява про це від віцепрезидента Сполучених Штатів Джей Ді Венса є серйозним стратегічним переломом.

Таку думку висловив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Tomahawk для України: які можливі наслідки для Кремля

Коваленко наголосив, що під потенційним ударом у випадку передання крилатих ракет Tomahawk до України опиняється вся європейська частина РФ – від Санкт-Петербурга до Уралу.

– Зараз все це під прицілом дронів та інших засобів. Але Tomahawk можуть стати окремою історією. Ще більш вразливими стануть нафтопереробні заводи, газові хаби, електростанції (якщо Росія бʼє по українських, то симетрична відповідь – очевидна) та транспортні вузли, – пояснив він.

Керівник ЦПД додав, що для російської економіки такі удари закінчаться втратою експортних доходів, які неможливо компенсувати швидко, довгостроковою кризою та ослабленням позицій на світових ринках, а також внутрішньою дестабілізацією від тиску еліт, що втратять прибутки, та населення, що зіштовхнеться з енергетичним дефіцитом.

– Трамп (президент США Дональд Трамп, – Ред.) дав зрозуміти: його терпіння не безмежне. США вже показали готовність діяти жорстко в Ірані. Тепер Кремль ризикує отримати десятиліття руїни у власних тилових регіонах. Війна переходить у фазу стратегічного тиску на Росію, – резюмував Коваленко.

Він очікує, що втрата навіть частини енергетичної інфраструктури зробить майбутнє РФ ще більше залежним від Китаю і рішень у Вашингтоні.

Що кажуть про ймовірне передання Tomahawk у США

Спеціальний посланник з питань України генерал Кіт Келлог розповів, що президент Володимир Зеленський порушував питання передання Україні Tomahawk на зустрічі з Трампом на Генеральній Асамблеї ООН минулого тижня, однак рішення поки не ухвалене.

Так, генерал заявив на панельній дискусії на Варшавському безпековому форумі, що Tomahawk – це передова ракетна система в США і, “ймовірно, одна з наших висококласних систем”.

– Не було жодних коментарів, що так, це (передання ракет Україні, – Ред.) станеться чи ні, це не станеться. Знову ж таки, у публічних звітах підтверджується лиш, що був запит, – зазначив генерал.

За його словами, остаточне рішення ухвалюватиме тільки Дональд Трамп особисто.

