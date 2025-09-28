Белый дом ведет переговоры о предоставлении Украине дальнобойных ракет Tomahawk, однако окончательное решение за президентом Дональдом Трампом.

Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил вице-президент США Джей Ди Венс.

Ракеты Tomahawk для Украины

— Вы задали вопрос о Tomahawk. Это вопрос, по которому окончательное решение будет принимать президент… Пусть об этом говорит президент, но я знаю, что именно сейчас об этом говорят, — сказал Венс в комментарии Fox News.

По его словам, Дональд Трамп будет действовать в интересах Америки, и это основной принцип его решений во внешней и оборонной политике.

— Тот же принцип мы будем применять при ответе на вопрос о ракетах Tomahawk, — заявил Джей Ди Венс.

Ранее британское издание Telegraph писало, что президент Украины Владимир Зеленский во время закрытой встречи с Трампом попросил ракеты Tomahawk, ведь такое оружие подтолкнет кремлевского диктатора Путина к переговорам.

Известно, что дальность удара ракет Томагавк, производителем которых является компания RTX, до 1000 миль (1600 км). Американские ракеты ATACMS имеют дальность полета примерно 190 миль (более 400 км).

Ракеты Томагавк: характеристики

Колаж: Факти ICTV

Томагавк – это высокоточная, дозвуковая крылатая ракета. Ее используют вооруженные силы США и некоторые другие страны:

  • длина – 5,55 м без бустера;
  • диаметр – 0,52 м;
  • вес без ускорителя – около 1 315 кг;
  • дальность полета – 1 250-2 500 км;
  • боевая часть – фугасная, ядерная, кассетная, весом до 454 кг;
  • системы наведения – инерциальная система с коррекцией по фото местности, GPS и противорадарная ГСН.

Цена одной ракеты Томагавк составляет $4,16 млн.

1 июня сообщалось, что США хотят разместить в Германии ракеты Tomahawk.

Источник: Fox News

