Украина продлит санкции против РФ и ускорит их синхронизацию с партнерами
Во вторник, 30 сентября, Владимир Зеленский провел совещание по санкционной политике. По его результатам президент поручил подготовить продление санкций, срок которых истекает, и ускорить синхронизацию украинских санкций с партнерами.
Зеленский сообщил о новых санкционных шагах
Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров и советник-уполномоченный по вопросам санкционной политики Владислав Власюк доложили президенту о результатах работы, в частности о новых санкционных мерах и синхронизации санкций с международными партнерами.
По словам Зеленского, в сентябре Украина приняла пять санкционных решений.
Они направлены против:
- лиц, помогающих российскому военно-промышленному комплексу,
- так называемому теневому флоту;
- энергетическому сектору;
- пропагандистов;
- пророссийских деятелей из Молдовы;
- тех, кто служит оккупационным властям во временно оккупированном Крыму.
Кроме того, были синхронизированы британские санкции в украинской юрисдикции.
В целом под ограничения попали 166 физических и 127 юридических лиц.
Президент отметил, что в этом месяце были также важные санкционные шаги США, Великобритании, Канады, Японии, Австралии и Новой Зеландии.
Они касаются физических и юридических лиц, компаний, механизма price cap, а также танкеров теневого флота – всего того, что позволяет России продолжать агрессию.
— В каждом этом пакете учтены наши предложения и уже введенные санкции. И это важно, что у нас именно такая координация, — подчеркнул Зеленский.
Глава государства ожидает скорейшего принятия 19-го санкционного пакета Евросоюза и сообщил о работе с США по дальнейшему усилению давления на РФ.
Он поручил подготовить продление санкций, срок которых истекает, а также ускорить синхронизацию украинских санкций с партнерами.
— Важно, чтобы давление было действительно эффективным. Рассчитываем, что Министерство иностранных дел, другие государственные институты будут оперативными в сопровождении этой работы, — отметил президент.