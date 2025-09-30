Во вторник, 30 сентября, Владимир Зеленский провел совещание по санкционной политике. По его результатам президент поручил подготовить продление санкций, срок которых истекает, и ускорить синхронизацию украинских санкций с партнерами.

Зеленский сообщил о новых санкционных шагах

Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров и советник-уполномоченный по вопросам санкционной политики Владислав Власюк доложили президенту о результатах работы, в частности о новых санкционных мерах и синхронизации санкций с международными партнерами.

По словам Зеленского, в сентябре Украина приняла пять санкционных решений.

Они направлены против:

лиц, помогающих российскому военно-промышленному комплексу,

так называемому теневому флоту;

энергетическому сектору;

пропагандистов;

пророссийских деятелей из Молдовы;

тех, кто служит оккупационным властям во временно оккупированном Крыму.

Кроме того, были синхронизированы британские санкции в украинской юрисдикции.

В целом под ограничения попали 166 физических и 127 юридических лиц.

Президент отметил, что в этом месяце были также важные санкционные шаги США, Великобритании, Канады, Японии, Австралии и Новой Зеландии.

Они касаются физических и юридических лиц, компаний, механизма price cap, а также танкеров теневого флота – всего того, что позволяет России продолжать агрессию.

— В каждом этом пакете учтены наши предложения и уже введенные санкции. И это важно, что у нас именно такая координация, — подчеркнул Зеленский.

Глава государства ожидает скорейшего принятия 19-го санкционного пакета Евросоюза и сообщил о работе с США по дальнейшему усилению давления на РФ.

Он поручил подготовить продление санкций, срок которых истекает, а также ускорить синхронизацию украинских санкций с партнерами.

— Важно, чтобы давление было действительно эффективным. Рассчитываем, что Министерство иностранных дел, другие государственные институты будут оперативными в сопровождении этой работы, — отметил президент.

