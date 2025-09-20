Эта неделя приблизила согласование 19-го пакета санкций против России, ожидается его утверждение, сообщил президент Владимир Зеленский.

Зеленский о 19-м пакете санкций против РФ

В своем традиционном видеообращении президент Владимир Зеленский сообщил, что эта неделя приблизила принятие 19-го пакета санкций против РФ.

– Быстро синхронизируем пакет в Украине. Энергоресурсы России ограничиваются. И также инфраструктура теневого флота: будет новое давление. Также криптовалютные схемы, которые россияне используют именно для обхода санкций: Европа будет противодействовать, — отметил он.

Кроме того, глава государства поблагодарил за то, что украинские предложения в санкционный пакет ЕС во многом учтены.

Сейчас смотрят

— Мы постоянно ведем эту работу с каждым нашим партнером, и, конечно, прежде всего с Европейским Союзом, а также с “Группой семи”. Ожидаем сильных санкционных шагов также от США – Европа выполняет свою часть работы, — добавил Зеленский.

Президент Украины сообщил и о подписании указов о применении новых санкций Украины.

– Три пакета санкций были мной подписаны. В частности, против пропагандистов, которые помогают России, против разных лиц, которые ведут бизнес на оккупированной территории и наполняют бюджет России, поддерживают эту систему зла, а также против лиц, которые дестабилизируют Молдову в интересах Москвы, — подчеркнул глава государства.

Украина помогает Молдове, и наше государство заинтересовано в стабильности своего соседа, успехе Молдовы, добавил Зеленский.

Фото: Владимир Зеленский

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.