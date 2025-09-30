Сотрудники ГБР разоблачили двух бывших чиновников департамента государственных закупок и снабжения материальными ресурсами Министерства обороны Украины, которые нанесли государству ущерб на сумму более 2,4 млрд грн.

Бывшие чиновники Минобороны нанесли ущерб на сумму 2,4 млрд грн: что известно

Расследование установило, что в течение 2023 года чиновники заключили 95 контрактов на поставку смазочных материалов, нефти и дистиллятов для военной техники на общую сумму более 19 млрд грн.

Несмотря на четкие нормы законодательства, они безосновательно включили в стоимость контрактов налог на добавленную стоимость в размере 2,4 млрд грн.

Сейчас смотрят

В ходе досудебного расследования Министерству обороны Украины возмещены убытки на сумму более 2,2 млрд грн.

Одного из бывших чиновников обвиняют в халатном отношении к военной службе (ч. 4 ст. 425 Уголовного кодекса Украины), что предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Другому инкриминируют служебную халатность и подделку документов (ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины).

Процессуальное руководство по делу осуществляет Специализированная прокуратура в сфере обороны Офиса генерального прокурора.

Источник : ГБР

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.