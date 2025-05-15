Нанесли ущерб на более 730 млн грн: разоблачены экс-руководители Запорожьеоблэнерго

Служба безопасности Украины (СБУ) и Бюро экономической безопасности (БЭБ) разоблачили бывших гендиректора и коммерческого директора ПАО Запорожьеоблэнерго. Их подозревают в служебной халатности, которая привела к финансовым потерям — более 730 млн грн.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора и СБУ.

Разоблачены экс-руководители ПАО Запорожьеоблэнерго

В 2019 году энергораспределительная компания заключила договор с частным обществом на поставку электроэнергии. По документам, предприятие должно было получать электроэнергию по тарифу второго класса — то есть дороже, потому что такой тариф применяется, если у потребителя нет собственной подстанции.

Сейчас смотрят

— В таком случае значительно возрастает себестоимость тока из-за дополнительного использования высоковольтных линий и кабельных систем для его подачи потребителю, — объяснили в СБУ.

Однако, согласно расследованию, на самом деле завод получал электроэнергию по первому, более дешевому тарифу. Из-за этого компания недополучила большие суммы денег.

Бывшее руководство не проконтролировало правильность подключения и не соблюло все требования законодательства.

Независимая экспертиза подтвердила, что из-за этой ситуации компания, большинство которой принадлежит государству, потеряла более 730 млн грн.

Кроме того, выяснилось, что экс-глава энергетической компании незаконно собирал личную информацию о работниках, в частности фотографировал их персональные данные.

Экс-руководителям уже сообщили о подозрении в служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УКУ). А бывшего главу дополнительно подозревают в нарушении частной жизни (ч. 2 ст. 182 УКУ). Если их вина будет доказана, им грозит до пяти лет заключения.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.