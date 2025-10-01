Президент Украины Владимир Зеленский подписал ряд указов (№738/2025, №740/2025, №741/2025), которыми присвоил звание Героя Украины с удостоением ордена Золотая Звезда трем украинцам — посмертно.

Кого наградили званием Героя Украины

Так, званием Герой Украины награждены:

общественный активист Степан Чубенко, за гражданское мужество, патриотизм и несокрушимость, проявленные во время событий, связанных с защитой независимости и территориальной целостности Украины, героическое отстаивание конституционных основ демократии, прав и свобод человека;

Владимир Вакуленко, украинский писатель, переводчик и общественный деятель. Награжден за гражданское мужество, патриотизм и несокрушимость, проявленные во время событий, связанных с защитой независимости и территориальной целостности Украины;

старший солдат ВСУ Геннадий Афанасьев. За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу.

Что известно о Геннадии Афанасьеве

Бывший политзаключенный Кремля, защитник Украины Геннадий Афанасьев погиб на фронте в войне против российских оккупантов, когда ему было 32 года.

Афанасьев воевал в составе 130-го батальона ТРО 241-й бригады и погиб под Белогоровкой на Луганщине.

Геннадий Афанасьев родился в Симферополе. После начала российской оккупации Крыма в 2014 году активно выступал против агрессии.

В 2014 году его арестовали и приговорили к семи годам заключения по сфабрикованным обвинениям. Провел два года в российской тюрьме, где подвергался пыткам.

В 2016 году его удалось вернуть домой в рамках обмена политзаключенными.

После начала полномасштабного вторжения России Геннадий добровольно ушел на фронт.

У погибшего остались жена Людмила и маленький ребенок.

Что известно о Владимире Вакуленко

Владимир Вакуленко — украинский детский писатель, переводчик и общественный деятель. Родился в Харьковской области. Автор многих книг для детей, лауреат литературных премий.

С началом полномасштабного вторжения России остался дома с сыном Виталием, который имеет инвалидность. Вместе они помогали украинским военным, передавая гуманитарную помощь.

В марте 2022 года Вакуленко дважды арестовывали российские оккупанты. В первый раз его избили, обыскали дом, но отпустили. 24 марта писателя снова забрали — на этот раз он уже не вернулся.

Следствие установило, что оккупанты пытали и расстреляли Вакуленко. Его тело нашли только в мае 2023 года вблизи Изюма.

Владимиру Вакуленко было 50 лет. Он оставил после себя значительное литературное наследие.

Что известно о Степане Чубенко

Степан Чубенко — украинский школьник, спортсмен и общественный активист из Краматорска.

Родился и учился в СОШ №12 (ныне лицей его имени). С детства занимался греко-римской борьбой, становился призером областных соревнований, был вратарем молодежной команды ФК Авангард.

В 2013–2014 годах принимал активное участие в проукраинских акциях: посетил марш УПА в Киеве, организовывал митинги в Краматорске и выступал против проведения незаконного референдума во время оккупации города.

В июле 2014 года, когда парню было всего 16 лет, его задержали боевики ДНР из-за четкой проукраинской позиции. Степана пытали и убили вблизи Донецка. Тело удалось вернуть в Краматорск только через 3,5 месяца.

В 2017 году суд заочно признал виновными в его убийстве трех боевиков батальона «Керчь».

Память о Степане Чубенко чтят ежегодно: в Краматорске проводят футбольные турниры, в 2021 году его школе присвоили имя героя, а также открыли памятник в Саду Бернацкого.

Посмертно парень отмечен государственными и общественными наградами, в частности орденом За мужество III степени, орденом Народный Герой Украины, медалью За жертвенность и любовь к Украине и знаком Кровь за Украину.

