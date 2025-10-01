Президент України Володимир Зеленський підписав низку указів (№738/2025, №740/2025, №741/2025), якими присвоїв звання Героя України з удостоєнням ордена Золота Зірка трьом українцям – посмертно.

Кого нагородили званням Героя України

Так званням Герой України нагороджені:

  • громадський активіст Степан Чубенко, за громадянську мужність, патріотизм та незламність, виявлені під час подій, пов’язаних із захистом незалежності та територіальної цілісності України, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини;
  • Володимир Вакуленко, український письменник, перекладач та громадський діяч. Нагороджений за громадянську мужність, патріотизм та незламність, виявлені під час подій, пов’язаних із захистом незалежності та територіальної цілісності України;
  • старший солдат ЗСУ Геннадій Афанасьєв. За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові.

Що відомо про Геннадія Афанасьєва

Колишній політв’язень Кремля, захисник України Геннадій Афанасьєв загинув на фронті у війні проти російських окупантів коли йому було 32 роки.

Афанасьєв воював у складі 130-го батальйону ТРО 241-ої бригади та загинув під Білогорівкою на Луганщині.

Геннадій Афанасьєв народився у Сімферополі. Після початку російської окупації Криму у 2014 році активно виступав проти агресії.

У 2014 році його заарештували та засудили до семи років ув’язнення за сфабрикованими звинуваченнями. Провів два роки у російській в’язниці, де зазнавав тортур.

У2016 році його вдалося повернути додому в рамках обміну політв’язнями.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії Геннадій добровільно пішов на фронт.

У загиблого залишилися дружина Людмила та маленька дитина.

Що відомо про Володимира Вакуленка

Володимир Вакуленко український дитячий письменник, перекладач та громадський діяч. Народився на Харківщині. Автор багатьох книжок для дітей, лауреат літературних премій.

З початком повномасштабного вторгнення Росії залишився вдома з сином Віталієм, який має інвалідність. Разом вони допомагали українським військовим, передаючи гуманітарну допомогу.

У березні 2022 року Вакуленка двічі арештовували російські окупанти. Першого разу його побили, обшукали будинок, але відпустили. 24 березня письменника знову забрали – цього разу він уже не повернувся.

Слідство встановило, що окупанти катували та розстріляли Вакуленка. Його тіло знайшли лише у травні 2023 року поблизу Ізюма.

Володимиру Вакуленку було 50 років. Він залишив після себе значну літературну спадщину.

Що відомо про Степана Чубенко

Степан Чубенко – український школяр, спортсмен і громадський активіст із Краматорська.

Народився та навчався у ЗОШ №12 (нині ліцей його імені). З дитинства займався греко-римською боротьбою, ставав призером обласних змагань, був воротарем молодіжної команди ФК Авангард.

У 2013–2014 роках брав активну участь у проукраїнських акціях: відвідав марш УПА в Києві, організовував мітинги у Краматорську та виступав проти проведення незаконного референдуму під час окупації міста.

У липні 2014 року, коли хлопцеві було лише 16 років, його затримали бойовики ДНР через чітку проукраїнську позицію. Степана катували і вбили поблизу Донецька. Тіло вдалося повернути до Краматорська лише за 3,5 місяці.

У 2017 році суд заочно визнав винними у його вбивстві трьох бойовиків батальйону Керч.

Пам’ять про Степана Чубенка вшановують щороку: у Краматорську проводять футбольні турніри, у 2021 році його школі присвоїли ім’я героя, а також відкрили пам’ятник у Саду Бернацького.

Посмертно хлопця відзначено державними та громадськими нагородами, зокрема орденом За мужність ІІІ ступеня, орденом Народний Герой України, медаллю За жертовність і любов до України та знаком Кров за Україну.

