Афанасьєв, Чубенко та Вакуленко отримали звання Героя України посмертно
Президент України Володимир Зеленський підписав низку указів (№738/2025, №740/2025, №741/2025), якими присвоїв звання Героя України з удостоєнням ордена Золота Зірка трьом українцям – посмертно.
Кого нагородили званням Героя України
Так званням Герой України нагороджені:
- громадський активіст Степан Чубенко, за громадянську мужність, патріотизм та незламність, виявлені під час подій, пов’язаних із захистом незалежності та територіальної цілісності України, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини;
- Володимир Вакуленко, український письменник, перекладач та громадський діяч. Нагороджений за громадянську мужність, патріотизм та незламність, виявлені під час подій, пов’язаних із захистом незалежності та територіальної цілісності України;
- старший солдат ЗСУ Геннадій Афанасьєв. За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові.
Що відомо про Геннадія Афанасьєва
Колишній політв’язень Кремля, захисник України Геннадій Афанасьєв загинув на фронті у війні проти російських окупантів коли йому було 32 роки.
Афанасьєв воював у складі 130-го батальйону ТРО 241-ої бригади та загинув під Білогорівкою на Луганщині.
Геннадій Афанасьєв народився у Сімферополі. Після початку російської окупації Криму у 2014 році активно виступав проти агресії.
У 2014 році його заарештували та засудили до семи років ув’язнення за сфабрикованими звинуваченнями. Провів два роки у російській в’язниці, де зазнавав тортур.
У2016 році його вдалося повернути додому в рамках обміну політв’язнями.
Після початку повномасштабного вторгнення Росії Геннадій добровільно пішов на фронт.
У загиблого залишилися дружина Людмила та маленька дитина.
Що відомо про Володимира Вакуленка
Володимир Вакуленко — український дитячий письменник, перекладач та громадський діяч. Народився на Харківщині. Автор багатьох книжок для дітей, лауреат літературних премій.
З початком повномасштабного вторгнення Росії залишився вдома з сином Віталієм, який має інвалідність. Разом вони допомагали українським військовим, передаючи гуманітарну допомогу.
У березні 2022 року Вакуленка двічі арештовували російські окупанти. Першого разу його побили, обшукали будинок, але відпустили. 24 березня письменника знову забрали – цього разу він уже не повернувся.
Слідство встановило, що окупанти катували та розстріляли Вакуленка. Його тіло знайшли лише у травні 2023 року поблизу Ізюма.
Володимиру Вакуленку було 50 років. Він залишив після себе значну літературну спадщину.
Що відомо про Степана Чубенко
Степан Чубенко – український школяр, спортсмен і громадський активіст із Краматорська.
Народився та навчався у ЗОШ №12 (нині ліцей його імені). З дитинства займався греко-римською боротьбою, ставав призером обласних змагань, був воротарем молодіжної команди ФК Авангард.
У 2013–2014 роках брав активну участь у проукраїнських акціях: відвідав марш УПА в Києві, організовував мітинги у Краматорську та виступав проти проведення незаконного референдуму під час окупації міста.
У липні 2014 року, коли хлопцеві було лише 16 років, його затримали бойовики ДНР через чітку проукраїнську позицію. Степана катували і вбили поблизу Донецька. Тіло вдалося повернути до Краматорська лише за 3,5 місяці.
У 2017 році суд заочно визнав винними у його вбивстві трьох бойовиків батальйону Керч.
Пам’ять про Степана Чубенка вшановують щороку: у Краматорську проводять футбольні турніри, у 2021 році його школі присвоїли ім’я героя, а також відкрили пам’ятник у Саду Бернацького.
Посмертно хлопця відзначено державними та громадськими нагородами, зокрема орденом За мужність ІІІ ступеня, орденом Народний Герой України, медаллю За жертовність і любов до України та знаком Кров за Україну.