Президент України Володимир Зеленський підписав низку указів (№738/2025, №740/2025, №741/2025), якими присвоїв звання Героя України з удостоєнням ордена Золота Зірка трьом українцям – посмертно.

Кого нагородили званням Героя України

Так званням Герой України нагороджені:

громадський активіст Степан Чубенко , за громадянську мужність, патріотизм та незламність, виявлені під час подій, пов’язаних із захистом незалежності та територіальної цілісності України, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини;

, за громадянську мужність, патріотизм та незламність, виявлені під час подій, пов’язаних із захистом незалежності та територіальної цілісності України, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини; Володимир Вакуленко, український письменник, перекладач та громадський діяч. Нагороджений за громадянську мужність, патріотизм та незламність, виявлені під час подій, пов’язаних із захистом незалежності та територіальної цілісності України;

український письменник, перекладач та громадський діяч. Нагороджений за громадянську мужність, патріотизм та незламність, виявлені під час подій, пов’язаних із захистом незалежності та територіальної цілісності України; старший солдат ЗСУ Геннадій Афанасьєв. За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові.

Що відомо про Геннадія Афанасьєва

Колишній політв’язень Кремля, захисник України Геннадій Афанасьєв загинув на фронті у війні проти російських окупантів коли йому було 32 роки.

Афанасьєв воював у складі 130-го батальйону ТРО 241-ої бригади та загинув під Білогорівкою на Луганщині.

Геннадій Афанасьєв народився у Сімферополі. Після початку російської окупації Криму у 2014 році активно виступав проти агресії.

У 2014 році його заарештували та засудили до семи років ув’язнення за сфабрикованими звинуваченнями. Провів два роки у російській в’язниці, де зазнавав тортур.

У2016 році його вдалося повернути додому в рамках обміну політв’язнями.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії Геннадій добровільно пішов на фронт.

У загиблого залишилися дружина Людмила та маленька дитина.

Що відомо про Володимира Вакуленка

Володимир Вакуленко — український дитячий письменник, перекладач та громадський діяч. Народився на Харківщині. Автор багатьох книжок для дітей, лауреат літературних премій.

З початком повномасштабного вторгнення Росії залишився вдома з сином Віталієм, який має інвалідність. Разом вони допомагали українським військовим, передаючи гуманітарну допомогу.

У березні 2022 року Вакуленка двічі арештовували російські окупанти. Першого разу його побили, обшукали будинок, але відпустили. 24 березня письменника знову забрали – цього разу він уже не повернувся.

Слідство встановило, що окупанти катували та розстріляли Вакуленка. Його тіло знайшли лише у травні 2023 року поблизу Ізюма.

Володимиру Вакуленку було 50 років. Він залишив після себе значну літературну спадщину.

Що відомо про Степана Чубенко

Степан Чубенко – український школяр, спортсмен і громадський активіст із Краматорська.

Народився та навчався у ЗОШ №12 (нині ліцей його імені). З дитинства займався греко-римською боротьбою, ставав призером обласних змагань, був воротарем молодіжної команди ФК Авангард.

У 2013–2014 роках брав активну участь у проукраїнських акціях: відвідав марш УПА в Києві, організовував мітинги у Краматорську та виступав проти проведення незаконного референдуму під час окупації міста.

У липні 2014 року, коли хлопцеві було лише 16 років, його затримали бойовики ДНР через чітку проукраїнську позицію. Степана катували і вбили поблизу Донецька. Тіло вдалося повернути до Краматорська лише за 3,5 місяці.

У 2017 році суд заочно визнав винними у його вбивстві трьох бойовиків батальйону Керч.

Пам’ять про Степана Чубенка вшановують щороку: у Краматорську проводять футбольні турніри, у 2021 році його школі присвоїли ім’я героя, а також відкрили пам’ятник у Саду Бернацького.

Посмертно хлопця відзначено державними та громадськими нагородами, зокрема орденом За мужність ІІІ ступеня, орденом Народний Герой України, медаллю За жертовність і любов до України та знаком Кров за Україну.

