Украинские военные рассекли так называемое Добропольское выступление врага и делают все, чтобы нанести оккупантам максимальные потери, сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Сырский съездил на Добропольское направление

Главнокомандующий ВСУ совершил еще одну поездку в войска на Добропольском направлении, где продолжается наша контрнаступательная операция.

Он сообщил, что за минувшие сутки был восстановлен контроль еще над 2,2 кв. км украинской территории. Кроме того, были проведены ударно-поисковые действия по уничтожению противника на территории 3 кв. км Покровского района Донецкой области. Украинские штурмовые подразделения по отдельным направлениям продвинулись от 100 м до 1400 м.

В ходе боевых действий на данном направлении ликвидированы 52 оккупанта, а общие потери противника за сутки составили 80 человек, сообщил Сырский.

– Всего за время контрнаступательной операции в Покровском районе освобождено 177,8 кв. км, зачищено от диверсантов 198,9 кв. км, – проинформировал он.

На сегодняшний день на Добропольском направлении общие потери оккупантов составляют около 3 320 человек, из них безвозвратные – 1 864. Захватчики потеряли 971 единицу вооружений и военной техники, из них:

танков – 14,

боевых бронированных машин – 38,

артсистем – 202,

РСЗО – 5,

автотехники – 453,

мотоциклов и квадроциклов – 61,

специальной техники – 1,

БпЛА – 197.

Сырский поблагодарил защитников Украины за результативность и стойкость.

Кроме того, во время поездки Сырский провел рабочую встречу с начальником Донецкой ОВА, в ходе которой обсудили вопросы, связанные с обеспечением боевых действий и обороны населенных пунктов области, а также антидроновым оборудованием дорожной инфраструктуры.

