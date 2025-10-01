Українські військові розсікли так званий Добропільський виступ ворога та роблять усе, щоб завдати окупантам максимальних втрат, повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Сирський з’їздив на Добропільський напрямок

Головнокомандувач ЗСУ здійснив ще одну поїздку у війська на Добропільському напрямку, де продовжується наша контрнаступальна операція.

Він повідомив, що за минулу добу було відновлено контроль ще над 2,2 кв. км української території. Крім того, було проведено ударно-пошукові дії для знищення противника на території 3 кв. км Покровського району Донецької області. Українські штурмові підрозділи на окремих напрямках просунулись від 100 м до 1400 м.

У ході бойових дій тут ліквідовані 52 окупанти, а загальні втрати противника за добу склали 80 осіб, повідомив Сирський.

– Загалом за час контрнаступальної операції в Покровському районі звільнено 177,8 кв. км, зачищено від диверсантів 198,9 кв. км, – проінформував він.

На сьогодні на Добропільському напрямку загальні втрати окупантів становлять близько 3 320 осіб, із них безповоротні – 1 864. Загарбники втратили 971 одиницю озброєнь і військової техніки, з них:

танків – 14,

бойових броньованих машин – 38,

артсистем – 202,

РСЗВ – 5,

автотехніки – 453,

мотоциклів і квадроциклів – 61,

спеціальної техніки – 1,

БпЛА – 197.

Сирський подякував захисникам України за результативність та стійкість.

Крім того, під час поїздки Сирський провів робочу зустріч із начальником Донецької ОВА, під час якої обговорили питання, пов’язані із забезпеченням ведення бойових дій та оборони населених пунктів області, а також антидроновим обладнанням дорожньої інфраструктури.

