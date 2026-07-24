Россия нанесла удар нанесла удар по пассажирскому поезду на Днепропетровщине.

Атака поезда в Днепропетровской области: что известно

Как сообщила Укрзализныця, на Днепропетровщине враг нанес удар по пассажирскому поезду.

Отмечается, что мониторинговая группа вовремя предупредила бригаду поезда о потенциальной угрозе, что позволило железнодорожникам и пассажирам вовремя эвакуироваться из вагонов.

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Известно, что дрон попал в локомотив.

— Сейчас наши коллеги работают над тем, чтобы пассажиры продлили свое путешествие по максимально безопасному маршруту и ​​добрались до своих станций с минимальной задержкой, — говорится в сообщении.

Напомним, что Россия постоянно бьет по железнодорожной инфраструктуре Украины. Так, 7 июня российские военные атаковали электровоз в Запорожье.

Враг попал беспилотником по подвижному составу Укрзализныци. На месте удара вспыхнул пожар.

А 30 мая российская армия атаковала железнодорожную инфраструктуру и подвижной состав в Запорожье.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 612-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Укрзализныця

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