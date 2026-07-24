РФ нанесла удар по пассажирскому поезду на Днепропетровщине: что известно
- В Днепропетровской области российский дрон атаковал пассажирский поезд.
- Мониторинговая группа вовремя предупредила поездную бригаду об угрозе.
- Укрзализныця работает над безопасным маршрутом, чтобы пассажиры добрались до своих станций с минимальной задержкой.
Россия нанесла удар нанесла удар по пассажирскому поезду на Днепропетровщине.
Атака поезда в Днепропетровской области: что известно
Как сообщила Укрзализныця, на Днепропетровщине враг нанес удар по пассажирскому поезду.
Отмечается, что мониторинговая группа вовремя предупредила бригаду поезда о потенциальной угрозе, что позволило железнодорожникам и пассажирам вовремя эвакуироваться из вагонов.
Известно, что дрон попал в локомотив.
— Сейчас наши коллеги работают над тем, чтобы пассажиры продлили свое путешествие по максимально безопасному маршруту и добрались до своих станций с минимальной задержкой, — говорится в сообщении.
Напомним, что Россия постоянно бьет по железнодорожной инфраструктуре Украины. Так, 7 июня российские военные атаковали электровоз в Запорожье.
Враг попал беспилотником по подвижному составу Укрзализныци. На месте удара вспыхнул пожар.
А 30 мая российская армия атаковала железнодорожную инфраструктуру и подвижной состав в Запорожье.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 612-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Укрзализныця