Кабмин принял решение о переводе военных в другие части — Шмыгаль
Кабмин по представлению Министерства обороны сегодня принял решения, которые касаются перевода военнослужащих в другие воинские части.
Перевод военнослужащих в другие воинские части
Как сообщил министр обороны Денис Шмыгаль, правительство таким решением нормирует порядок реагирования командиров на кадровые переводы. По его словам, это должно минимизировать случаи игнорирования или затягивания решений.
— Распоряжение о переводе командир обязан выполнить в течение 30 дней, а в течение 72 часов — принять меры по началу сдачи должности военнослужащим, — добавил он.
Кроме того, Правительство определило четкие основания, которые делают невозможным перевод. К тому же, для решения спорных вопросов будет создана специальная рабочая группа.
— Упрощаем процедуру перевода из ВСУ в Национальную гвардию и наоборот. Даем возможность подать электронный рапорт на смену места службы через приложение Армия+, — отметил Шмыгаль.
Таким образом, должны быть реализованы ключевые приоритеты Министерства, в частности забота о военных и повышении эффективности Сил обороны.
Как отметил Шмыгаль, в настоящее время разрабатываются следующие шаги в упрощении и ускорении переходов военнослужащих между подразделениями.