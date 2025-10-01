Кабмин по представлению Министерства обороны сегодня принял решения, которые касаются перевода военнослужащих в другие воинские части.

Перевод военнослужащих в другие воинские части

Как сообщил министр обороны Денис Шмыгаль, правительство таким решением нормирует порядок реагирования командиров на кадровые переводы. По его словам, это должно минимизировать случаи игнорирования или затягивания решений.

— Распоряжение о переводе командир обязан выполнить в течение 30 дней, а в течение 72 часов — принять меры по началу сдачи должности военнослужащим, — добавил он.

Кроме того, Правительство определило четкие основания, которые делают невозможным перевод. К тому же, для решения спорных вопросов будет создана специальная рабочая группа.

Сейчас смотрят

— Упрощаем процедуру перевода из ВСУ в Национальную гвардию и наоборот. Даем возможность подать электронный рапорт на смену места службы через приложение Армия+, — отметил Шмыгаль.

Таким образом, должны быть реализованы ключевые приоритеты Министерства, в частности забота о военных и повышении эффективности Сил обороны.

Как отметил Шмыгаль, в настоящее время разрабатываются следующие шаги в упрощении и ускорении переходов военнослужащих между подразделениями.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.