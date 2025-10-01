В октябре 2025 года будет продолжаться всеобщая мобилизация в Украине и военное положение, за которые проголосовала Верховная Рада и которые в очередной раз продлили на 90 дней – с 7 августа по 5 ноября.

Всеобщая мобилизация охватывает систему быстрого доукомплектования Вооруженных сил, действующую одновременно на всей территории Украины.

Благодаря этому механизму наша страна имеет возможность увеличить количество военных для ведения обороны Украины, а также – создать резерв граждан, которые будут готовы пойти на службу в армию в случае необходимости.

Какие изменения в мобилизации ожидаются с 1 октября 2025 года, кто может потерять отсрочку, а кто – стать мобилизованным и изменится ли система вручения повесток – выясняли Факты ICTV совместно с юристами адвокатского бюро Александра Дубового Юлией Пацерой и Геннадием Капраловым.

Мобилизация с 1 октября: каких изменений ожидать

Как рассказала юристка Адвокатского бюро Юлия Пацера, в октябре изменений в мобилизационном законодательстве еще не ожидается, ведь военное положение и всеобщая мобилизация пока утверждены до 5 ноября 2025 года.

В то же время в принятых изменениях к законопроекту №13335 есть возможность бронирования для военнообязанных работников критически важных предприятий, которые:

не имеют военно-учетного документа;

не состоят на воинском учете;

не уточнили персональные данные, указанные в пункте 2 раздела II закона Украины №3633-IX

находятся в розыске.

– Для таких категорий военнообязанных может быть так называемый grace period – время на приведение документов в порядок. Имеется в виду возможность временного бронирования до 45 календарных дней со дня заключения трудового договора – за это время работники должны привести документы в порядок или устранить нарушения, – пояснил адвокат Геннадий Капралов.

Юристы подчеркнули, что законопроект также предусматривает, что бронирование такого типа предоставляется не более одного раза в год для одного работника.

Сейчас же, если у работника есть неустраненные нарушения правил воинского учета, то предприятие фактически не может его забронировать.

Однако временное бронирование на 45 дней (в случае принятия закона № 13335) позволяет предоставить работнику время для постановки на воинский учет, уточнения данных, получения военно-учетного документа и устранения других нарушений. Если работник в течение этих 45 дней не приведет все в соответствие, то бронирование для него не продлевается и предприятие больше не сможет забронировать этого работника в течение года.

То есть этот законопроект призван на сохранение кадров, пока работники решают вопросы с военной учетом, пояснила юрист.

Геннадий Капралов добавил, что законопроектом 13335 предусмотрено расширение критериев, по которым предприятия признаются “критически важными” для бронирования.

Так, предприятия, работающие в сфере оборонно-промышленного комплекса, производстве вооружений, боеприпасов, дронов, в регионах с активными боевыми действиями и т.д. – будут получать возможность 100% бронирования или около того.

Еще одним важным изменением является то, что Кабмин опубликовал постановление о разрешении женщинам-депутатам местных советов беспрепятственно пересекать государственную границу во время военного положения.

Эти списки могут формировать органы местного самоуправления, которые будут передавать их Госпогранслужбе в трехдневный срок.

Там нужно указать фамилию, имя, отчество, дату рождения и занимаемую должность.

В то же время необходимо будет немедленно обновлять информацию и присылать новые данные, если будут происходить кадровые изменения.

Также отметим, что у этого разрешения есть ограничения: оно не распространяется на тех, кто одновременно занимает должность местного самоуправления (староста, секретарь совета и т.д.).

В ГПСУ отметили, что пропуск этой категории лиц на выезд из Украины будет осуществляться только после обновления соответствующих баз данных в порядке и сроки, определенные Кабмином.

Стоит ли ждать с 1 октября расширения оснований для отсрочки

Адвокат Геннадий Капралов рассказал, что в случае принятия законопроекта №14037, появится возможность получать отсрочку тем, кто бесплатно предоставляет жилье ВПЛ.

– Это новое социальное основание. Также, возможно, будут уточнения в отношении студентов (по законопроекту №13634) – ограничение сроков, академических перерывов и других обстоятельств. Появится больше внимания к документам и учету, – отметил он.

По словам Капралова, с большой вероятностью будет расти требование, чтобы военнообязанные проверили свой статус, обновили воинскую учету, документы, данные в реестре (ТЦК и СП, Резерв +) – иначе могут возникнуть проблемы с отсрочкой или бронированием.

Он посоветовал работодателям с критических предприятий готовиться к новым процедурам (предоставление списков, проверка документов) заранее.

Как могут измениться правила вручения повесток с 1 октября

Геннадий Капралов подчеркнул, что, несмотря на то, что конкретных официальных заявлений об изменении способов вручения повесток или сроков на 1 октября еще нет, из-за новых законопроектов и изменений в практике могут появиться обновления относительно того, как вручение будут контролировать. К примеру, станут активнее использовать электронные повестки или сервис Дія.

– Также может измениться порядок вызовов на уточнение данных или медкомиссию – возможно, будут установлены более жесткие сроки или штрафы за невыполнение, – рассказал он.

Кто может потерять отсрочку в октябре 2025 года

Адвокат подчеркнул, что нужно быть осторожными лицам с неотработанными или невосстановленными данными в учете, неправильно оформленными военно-учетными документами, или же тем, кто находится в розыске из-за технических или бумажных ошибок.

По его словам, если такие люди не воспользуются механизмом исправления (например, теми же 45 днями по законопроекту №13335), это может повлиять на их отсрочку.

В то же время Юлия Пацера рассказала, что хотя постановление КМУ от 03.09.2025 № 1089 ограничивает право выезда за границу лиц, имеющих дипломатический ранг Чрезвычайный и Полномочный Посол и прекративших дипломатическую службу, это никоим образом не влияет на их право на отсрочку от мобилизации.

Она подтвердила, что в октябре потерять отсрочку от мобилизации могут только те лица, у которых истекли или отпали основания, на которых она была предоставлена.

– Вот несколько примеров. Отец троих детей может потерять отсрочку, если будет иметь задолженность по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму платежей за три месяца. Лица, ухаживающие за больными, теряют право на отсрочку, если лицо, за которым осуществляется уход, умерло или утратило потребность в уходе. А отец, который самостоятельно воспитывает ребенка в возрасте до 18 лет, теряет отсрочку в день достижения им совершеннолетия, – пояснила Пацера.

Кого могут мобилизовать в октябре 2025 года

Юрист отметила, что в октябре категории лиц, подлежащих мобилизации, не изменились. Это мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, которые годны к военной службе по состоянию здоровья и не имеют оформленной отсрочки от призыва или бронирования.

Также могут быть призваны мужчины в возрасте от 18 до 25 лет, которые стали военнообязанными после прохождения срочной военной службы или являются офицерами запаса.

– Невоеннообязанные мужчины от 18 до 25 лет могут быть приняты на военную службу во время мобилизации только с их согласия. Пригодные женщины до 60 лет также могут быть приняты на военную службу только добровольно, – перечислила Юлия Пацера.

Какие изменения в мобилизации анонсируют Генштаб и Минобороны

Как рассказал заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса в интервью Суспильному, скоро могут анонсировать механизмы, с помощью которых хотят устранить коррупционные моменты и сделать мобилизацию более справедливой.

– Прежде всего это касается наведения порядка в отношении всех категорий военнообязанных или граждан, подлежащих мобилизации… Упорядочить и автоматизировать все процессы… Они сейчас “допиливаются”, – намекнул Палиса.

Он выразил надежду, что процессы еще больше “цифровизируются и автоматизируются”.

В то же время он подчеркнул, что снижение мобилизационного возраста сейчас не рассматривается.

Палиса напомнил, что правительство разрешило мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет выезжать за границу, чтобы в долгосрочной перспективе “сохранить тех парней, от 18 лет и старше, для Украины”.

– Это устранит необходимость родителям вывозить своих 16-летних детей куда-то за границу для того, чтобы они там в каких-то профессионально-технических училищах учились. Потому что родители беспокоятся о том, что “вдруг завтра снизят мобилизационный возраст до 18 лет и моего ребенка заберут в армию”, – считает Павел Палиса.

Заместитель руководителя ОП добавил, что даже в случае, если завтра Украина и РФ договорятся о прекращении огня, это не может повлиять на мобилизацию.

– В течение определенного времени этот процесс еще будет продолжаться, потому что нам все равно, как бы мы ни хотели, нужно поддерживать на должном уровне степень готовности Вооруженных сил выполнять первоочередные задачи. И, при всем желании, мы не можем сейчас уволить всех, кто с 2022 года выполняет свои обязанности, кто воюет в составе Сил обороны. Потому что должны быть люди, которые придут им на замену, – рассказал Палиса.

По его словам, власть пытается решить вопрос мобилизации так, чтобы не навредить обороноспособности страны.

Также он анонсировал, что после завершения экспертиз на базе контракта 18-24 будет предложен контракт и для других возрастных категорий, а также для, возможно, уже мобилизованных граждан в рядах Вооруженных сил Украины.

– Этот контракт четко даст людям понимание сроков службы, возможности изменений, определенных льгот и так далее. Здесь, как у врачей: главное – не навреди, – сообщил он.

Бронирование работников прифронтовых критически важных предприятий: как это работает

Сейчас на портале Дія начало работать 100%-ное бронирование работников прифронтовых предприятий.

В Минэкономики подчеркнули, что это решение имеет целью поддержать бизнес, который продолжает работу в условиях войны, чтобы он смог сохранить рабочие места и одновременно обеспечить потребности обороны.

Ранее действовала норма, которая позволяла бронировать только 50% военнообязанных сотрудников критически важных предприятий. Теперь для прифронтовых территорий этот показатель увеличен до 100%.

Для того, чтобы забронировать работника через Дію, критически важное предприятие, работающее на территории возможных или активных боевых действий, обращается в областную военную администрацию с просьбой увеличить объем бронирования до 100%.

Далее областная военная администрация проверяет фактическую деятельность предприятия и в случае положительного решения обращается в государственный орган, который определил предприятие как критически важное.

Этот государственный орган с помощью портала Дія увеличивает лимит бронирования до 100%, и предприятие с помощью портала Дія дополнительно бронирует всех работников.

Мужчинам 18-22 лет разрешают выезжать за границу: как это повлияло на пересечение границы

Спикер ГПСУ Андрей Демченко, комментируя разрешение мужчинам от 18 до 22 лет на пересечение границы, рассказал, что с 28 августа, когда изменения в правила вступили в силу, существенного увеличения и массового наплыва на пассажиропоток эта категория не внесла.

Он отметил, что хотя такие мужчины действительно пересекают границу на выезд из Украины, не нужно забывать, что они возвращаются обратно.

Отдельно он напомнил, что для пересечения границы молодым мужчинам, как и другим категориям, необходимо иметь при себе загранпаспорт и военно-учетный документ – в бумажном или электронном формате.

Что означает примечание о необходимости прохождения БЗВП в Резерв+: объяснение

Также этой осенью для граждан, получающих высшее образование, планирующих поступить впервые на государственную службу, службу в органах местного самоуправления или занимать должности в органах прокуратуры, а также других граждан (по желанию) начинается базовая общевойсковая подготовка (БЗВП).

Как пояснили в Министерстве обороны Украины, ВОС-999 – это военно-учетная специальность, которую получают военнообязанные, не проходившие военную службу или учебные сборы.

Эта норма определена в приказе Министерства обороны №317 на основании ст. 39 закона Украины О воинской обязанности и военной службе.

Таким образом, государство может оценить количество людей, которым придется пройти курс общевойсковой подготовки во время мобилизации и особого периода.

В этой ситуации не нужно предпринимать никаких специальных действий, утверждают в Минобороны, ведь наличие этой военно-учетной специальности не влечет за собой штрафов или других санкций.

Информация нужна только для учета количества людей, которые в случае мобилизации должны пройти базовую общевойсковую подготовку, однако от пользователя никаких дополнительных действий не требуется.

Что такое бета-тест отсрочек в Резерв+ для родителей детей с инвалидностью

Ожидается, что в скором времени в мобильном приложении Резерв+ появится новая возможность – оформление отсрочки от мобилизации онлайн для родителей детей с инвалидностью, независимо от возраста ребенка.

Сейчас идет тестовый период, во время которого получили отсрочку нового типа онлайн люди, которые записались в фокус-группу по ссылке.

Это работает так: в Резерв+ нужно подать запрос → система проверяет основания для отсрочки через взаимодействие с нужными государственными реестрами → в случае подтверждения отсрочка предоставляется, а информация об этом отображается в электронном военном документе.

Весь процесс полностью автоматический, обычно занимает несколько часов и не требует сбора справок, посещения ТЦК, длительного ожидания рассмотрения дела.

Право на отсрочку в Резерв+ на данный момент имеют люди с инвалидностью, аспиранты, студенты, родители троих и более детей, рожденных в одном браке, семьи защитников и защитниц с ребенком, мужья или жены людей с инвалидностью и работники учреждений высшего и профессионального образования.

