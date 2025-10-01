Уряд за поданням Міністерства оборони сьогодні ухвалив рішення, які стосуються переведення військовослужбовців до інших військових частин.

Переведення військовослужбовців до інших військових частин

Як повідомив міністр оборони Денис Шмигаль, Уряд цим рішенням унормовує порядок реагування командирів на кадрові переведення. За його словами, це має мінімізувати випадки ігнорування або затягування рішень.

– Розпорядження про переведення командир зобов’язаний виконати протягом 30 днів, а протягом 72 годин — вжити заходів щодо початку здачі посади військовослужбовцем, – додав він.

Крім того, Уряд визначив чіткі підстави, які унеможливлюють переведення. До того ж, для вирішення спірних питань створюється спеціальна робоча група.

– Спрощуємо процедуру переведення із ЗСУ до Національної гвардії та навпаки. Даємо можливість подати електронний рапорт на зміну місця служби через застосунок Армія+, – зауважив Шмигаль.

Таким чином мають бути реалізовані ключові пріоритети Міністерства, зокрема турбота про військових та підвищення ефективності Сил оборони.

Як зауважив Шмигаль, наразі еапрацьовуються наступні кроки у спрощенні та пришвидшенні переходів військовослужбовців між підрозділами.

