Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины посмертно Андрею Парубию.

Об этом говорится в указе президента.

Андрей Парубий — звание Героя Украины

В указе отмечается, что звание Героя Украины посмертно Андрею Парубию присваивается за выдающиеся личные заслуги в становлении независимой Украины и укреплении ее государственности, а также многолетнюю политическую и общественную деятельность.

— Присвоить звание Герой Украины с удостоением ордена Государства, — говорится в указе президента.

Андрей Парубий родился 31 января 1971 года в Червонограде Львовской области. В 1991 году стал одним из основателей Социал-национальной партии Украины, которую в 2004 году переименовали в ВО Свобода.

В 2014 году был назначен на должность секретаря СНБО, а уже в декабре того же года занял должность первого вице-спикера Верховной Рады. С апреля 2016-го по август 2019 года возглавлял украинский парламент.

Во время Евромайдана Парубий исполнял обязанности коменданта Майдана и руководителя Самообороны.

Убийство Парубия

Народный депутат Украины Андрей Парубий был застрелен ​​30 августа во Львове. Неизвестный мужчина, замаскировавшись под курьера доставки, несколько раз выстрелил в нардепа.

1 сентября правоохранители задержали подозреваемого.

1 сентября во Львове простились с Андреем Парубием. Политика похоронили на Лычаковском кладбище во вторник, 2 сентября.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) признала Татьяну Чорновол избранной народной депутатом вместо Андрея Парубия.

Источник : Офис президента

