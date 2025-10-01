Зеленський надав Андрію Парубію звання Героя України посмертно
Президент України Володимир Зеленський надав звання Героя України посмертно Андрію Парубію.
Про це йдеться в указі президента.
Андрій Парубій – звання Героя України
В указі наголошується, що звання Героя України посмертно Андрію Парубію надається за визначні особисті заслуги у становленні незалежної України та зміцненні її державності, а також за багаторічну політичну і громадську діяльність.
— Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена Держави, — йдеться в указі президента.
Андрій Парубій народився 31 січня 1971 року в Червонограді на Львівщині. У 1991 році став одним із засновників Соціал-національної партії України, яку у 2004 році перейменували на ВО Свобода.
У 2014 році був призначений на посаду секретаря РНБО, а вже в грудні того ж року обійняв посаду першого віцеспікера Верховної Ради. З квітня 2016-го до серпня 2019 року очолював український парламент.
Під час Євромайдану Парубій виконував обов’язки коменданта Майдану та керівника Самооборони.
Вбивство Парубія
Народного депутата України Андрія Парубія застрелили 30 серпня у Львові. Невідомий чоловік, замаскувавшись під кур’єра доставки, кілька разів вистрілив у нардепа.
1 вересня правоохоронці затримали підозрюваного.
1 вересня у Львові попрощались з Андрієм Парубієм. Політика поховали на Личаківському кладовищі у вівторок, 2 вересня.
Центральна виборча комісія (ЦВК) визнала Тетяну Чорновол обраною народною депутаткою замість Андрія Парубія.