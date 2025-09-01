Полицейские задержали подозреваемого в убийстве бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия.

Об этом сообщил глава Нацполиции Украины Иван Выговский.

Убийство Парубия: как нашли нападавшего

По его словам, нападавший долгое время следил за Парубием и планировал его убийство.

Полиции понадобилось всего 36 часов, чтобы выйти на след злоумышленника и задержать его.

30 августа во Франковском районе Львова мужчина замаскировался под курьера доставки и выстрелил в Андрея Парубия просто посреди белого дня.

— Восемь выстрелов. Хладнокровная жестокость. Даже убедился, что жертва умерла. А потом пытался скрыть следы — переоделся, избавился от оружия, пытался скрываться в Хмельницкой области, — рассказал Иван Выговский.

