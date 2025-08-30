30 августа во Львове был убит Андрей Парубий – бывший глава Верховной Рады Украины.

Факты ICTV собрали все, что известно о биографии Андрея Парубия.

Андрей Парубий: биография

Андрей Парубий родился 31 января 1971 года в Червонограде Львовской области (с 26 сентября 2024 года – Шептицкий, – Ред.).

В 1994 году окончил Львовский государственный университет им. Франко. Впоследствии поступил в аспирантуру. Учился на кафедре политологии и социологии Национального университета Львовская политехника.

В конце 1980-х годов активно участвовал в общественно-политической деятельности. В 1988 году возглавил молодежную организацию Спадщина, был участником национально-освободительного движения, организатором первых митингов во Львове.

В 1991 году стал одним из основателей Социал-национальной партии Украины, которая в 2004 году была переименована в ВО Свобода.

Политическая деятельность Андрея Парубия

С 1990 года Парубий был депутатом Львовского областного совета, позже — депутатом Львовского горсовета. С 2007 года стал народным депутатом Украины VI созыва от блока Наша Украина — Народная самооборона.

В разные годы представлял партии Наша Украина, Батькивщина, Народный фронт и Европейская солидарность.

В 2014 году был назначен на должность секретаря СНБО, а уже в декабре того же года занял должность первого вице-спикера Верховной Рады. С апреля 2016 по август 2019 года возглавлял украинский парламент.

Во время Евромайдана Парубий исполнял обязанности коменданта Майдана и руководителя Самообороны.

Признание и награды

Политик был активным участником Оранжевой революции, награжден орденом За заслуги III степени и почетной грамотой президента Украины.

Семья

Андрей Парубий был женат, воспитывал дочь Ярину.

30 августа 2025 года Андрей Парубий был застрелен в спальном районе Львова.

