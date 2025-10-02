Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон и президент Украины Владимир Зеленский обсудили возможность поставки Украине истребителей JAS Gripen производства шведской компании Saab.

Встреча состоялась на полях саммита Европейского политического сообщества в Копенгагене 2 октября.

Украина и Швеция обсудили Gripen

Кристерссон подчеркнул, что поддержка Украины со стороны Швеции остается непоколебимой.

– Когда украинцы защищают свою свободу, они также защищают нашу. Мы обсудили дальнейшее сотрудничество по развитию будущей обороны Украины, в частности, ПВО, и заинтересованность Украины в истребителях Gripen – самом мощном истребителе Европы, – написал Кристерссон в соцсети X.

Со своей стороны Зеленский отметил, что с премьером Швеции они обсудили безопасность в регионе и на восточном фланге НАТО, оборонную поддержку Украины, в частности инициативу PURL.

– Обсудили и российские замороженные активы. Формат решения уже наработан – важно реализовывать. Важно, что мы развиваем нашу общую силу и вместе работаем для защиты жизни, – отметил Зеленский в Telegram.

В конце сентября глава Минобороны Швеции Пол Йонсон подтвердил, что ведомство ведет переговоры о поставках истребителей JAS Gripen Украине.

