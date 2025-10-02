Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон и президент Украины Владимир Зеленский обсудили возможность поставки Украине истребителей JAS Gripen производства шведской компании Saab.

Встреча состоялась на полях саммита Европейского политического сообщества в Копенгагене 2 октября.

Украина и Швеция обсудили Gripen

Кристерссон подчеркнул, что поддержка Украины со стороны Швеции остается непоколебимой.

– Когда украинцы защищают свою свободу, они также защищают нашу. Мы обсудили дальнейшее сотрудничество по развитию будущей обороны Украины, в частности, ПВО, и заинтересованность Украины в истребителях Gripen – самом мощном истребителе Европы, – написал Кристерссон в соцсети X.

Great meeting with President Zelenskyy in Copenhagen today. Sweden’s support for Ukraine remains steadfast. When Ukrainians defend their freedom, they also defend ours. We discussed the continued cooperation on developing Ukraine’s future defence, including air defence, and… pic.twitter.com/e1dO9u8gQi — Ulf Kristersson (@SwedishPM) October 2, 2025

Со своей стороны Зеленский отметил, что с премьером Швеции они обсудили безопасность в регионе и на восточном фланге НАТО, оборонную поддержку Украины, в частности инициативу PURL.

– Обсудили и российские замороженные активы. Формат решения уже наработан – важно реализовывать. Важно, что мы развиваем нашу общую силу и вместе работаем для защиты жизни, – отметил Зеленский в Telegram.

В конце сентября глава Минобороны Швеции Пол Йонсон подтвердил, что ведомство ведет переговоры о поставках истребителей JAS Gripen Украине.

