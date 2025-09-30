Шведское Минобороны подтвердило, что ведет переговоры о поставках истребителей Jas Gripen Украине.

Об этом сообщил министр обороны Швеции Пол Йонсон в комментарии SVT Nyheter.

Истребители Gripen для Украины: что известно

Сейчас смотрят

По его словам, поставки истребителей Gripen Украине могут создать большие возможности для обеих сторон.

– У нас идет хороший и углубленный диалог с Украиной о возможности того, что Gripen E может стать центральной частью украинской противовоздушной обороны в будущем. Это может создать большие возможности как для Украины, так и для Швеции. Работа все еще продолжается, – рассказал министр Йонсон.

Ситуацию прокомментировал и пресс-секретарь оборонного ведомства Йохан Ельмстранд, который заявил, что обсуждение по Gripen для Украины продолжается.

– Работа все еще продолжается, и у нас нет никакой новой информации по этому вопросу, – подчеркнул он в комментарии изданию Expressen.

Ельмстранд также уточнил, что Украина заинтересована в получении моделей C/D, а также – в приобретении новых Gripen E.

Ранее заместитель министра обороны Украины, генерал-лейтенант Иван Гаврилюк заявил, что Украина ожидает дополнительные поставки истребителей F-16, французских самолетов Mirage и шведских Gripen.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.