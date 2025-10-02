Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон і президент України Володимир Зеленський обговорили можливість постачання Україні винищувачів JAS Gripen виробництва шведської компанії Saab.

Зустріч відбулася на полях саміту Європейської політичної спільноти у Копенгагені 2 жовтня.

Україна і Швеція обговорили Gripen

Крістерссон наголосив, що підтримка України з боку Швеції залишається непохитною.

– Коли українці захищають свою свободу, вони також захищають нашу. Ми обговорили подальшу співпрацю щодо розвитку майбутньої оборони України, зокрема, ППО, та зацікавленість України у винищувачах Gripen – найпотужнішому винищувачі Європи, – написав Крістерссон у соцмережі X.

Great meeting with President Zelenskyy in Copenhagen today. Sweden’s support for Ukraine remains steadfast. When Ukrainians defend their freedom, they also defend ours. We discussed the continued cooperation on developing Ukraine’s future defence, including air defence, and… pic.twitter.com/e1dO9u8gQi — Ulf Kristersson (@SwedishPM) October 2, 2025

Зі свого боку Зеленський зазначив, що з прем’єром Швеції вони обговорили безпеку в регіоні й на східному фланзі НАТО, оборонну підтримку України, зокрема ініціативу PURL.

– Обговорили й російські заморожені активи. Формат рішення вже напрацьований – важливо реалізовувати. Важливо, що ми розвиваємо нашу спільну силу і разом працюємо для захисту життя, – зазначив Зеленський у Telegram.

Наприкінці вересня глава Міноборони Швеції Пол Йонсон підтвердив, що відомство веде переговори щодо постачання винищувачів JAS Gripen Україні.

