Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон і президент України Володимир Зеленський обговорили можливість постачання Україні винищувачів JAS Gripen виробництва шведської компанії Saab.

Зустріч відбулася на полях саміту Європейської політичної спільноти у Копенгагені 2 жовтня.

Україна і Швеція обговорили Gripen

Крістерссон наголосив, що підтримка України з боку Швеції залишається непохитною.

– Коли українці захищають свою свободу, вони також захищають нашу. Ми обговорили подальшу співпрацю щодо розвитку майбутньої оборони України, зокрема, ППО, та зацікавленість України у винищувачах Gripen – найпотужнішому винищувачі Європи, – написав Крістерссон у соцмережі X.

Зі свого боку Зеленський зазначив, що з прем’єром Швеції вони обговорили безпеку в регіоні й на східному фланзі НАТО, оборонну підтримку України, зокрема ініціативу PURL.

– Обговорили й російські заморожені активи. Формат рішення вже напрацьований – важливо реалізовувати. Важливо, що ми розвиваємо нашу спільну силу і разом працюємо для захисту життя, – зазначив Зеленський у Telegram.

Наприкінці вересня глава Міноборони Швеції Пол Йонсон підтвердив, що відомство веде переговори щодо постачання винищувачів JAS Gripen Україні.

