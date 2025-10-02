Российские оккупанты в течение сентября осуществили по Украине 6,9 тыс. атак дронами, из которых более 3,6 тыс. были беспилотниками типа Шахед.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Россияне изменили тактику применения дронов

По его словам, враг постоянно меняет тактику применения беспилотников. Сейчас дроны активно запускаются по прифронтовым и приграничным районам.

Основными целями россиян являются критическая инфраструктура и гражданские объекты.

В ответ на рост количества атак принято решение усилить противовоздушную оборону на этих направлениях, в частности увеличить количество экипажей дронов-перехватчиков.

— Сегодня большинство российских ударных беспилотников уничтожается именно такими средствами. Продолжается системное расширение штата соответствующих формирований. Наращивается подготовка специалистов, создаются дополнительные учебные мощности для качественной тренировки, — отметил Сырский.

Формирование Командования беспилотных систем ПВО

Он также сообщил, что в составе Воздушных сил ВСУ формируется Командование беспилотных систем противовоздушной обороны.

Кроме того, к противодействию дронам привлекают ударные вертолеты и легкомоторную авиацию.

— Продолжается совместная работа Сил обороны и производителей по совершенствованию и внедрению новых типов дронов-перехватчиков. Мы должны ускорить разработку и внедрение их в войска, ведь в условиях технологического соревнования противник постоянно совершенствует свои средства, — добавил Сырский, уточнив, что соответствующие задачи уже получили все причастные структуры.

Напомним, в ночь на 2 октября Россия выпустила по Украине 86 ударных беспилотников типа Шахед, Гербера и других типов.

Украинские силы смогли сбить 53 дрона, однако вражеские попадания зафиксировали в шести локациях.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 317 сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

