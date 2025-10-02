Украинские военные готовы передавать партнерам наработанный опыт по сбиванию ударных дронов – это лишь первый шаг к созданию эффективного дронного барьера для защиты всей Европы.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на заседании саммита Европейского политического сообщества в Копенгагене.

Зеленский об опыте сбивания дронов

– Во-первых, наши ребята уже здесь, в Дании, и среди них есть опытные украинцы, которые знают, как обнаруживать и сбивать ударные дроны. И они уже начали выполнять свою миссию. И мы готовы поделиться этим опытом с вами, партнеры. И это только начало, первый шаг на пути к созданию эффективного дронного барьера для защиты всей Европы, – сказал он.

По словам президента, когда речь идет о Стене дронов, то имеется в виду вся Европа, а не только одна страна.

Глава государства подчеркнул, что в случае, если россияне осмелятся запускать дроны против Польши или нарушать воздушное пространство североевропейских стран, это будет означать, что подобное может произойти где угодно – в Западной Европе или на юге.

Он добавил, что нужны быстрые и эффективные силы реагирования и обороны, которые умеют бороться с дронами.

Также Зеленский призвал участников заседания присоединиться к программе PURL и продолжать санкционное давление на РФ.

– Мы также должны серьезно подумать, как реально уничтожить всю инфраструктуру торговли нефтью России, потому что именно это питает их военную машину. Сейчас мы видим, что даже танкеры, которые уже подпадают под санкции, все еще используются Россией. Это должно прекратиться, – отметил глава государства.

Он также призвал ввести более жесткие санкции против капитанов и членов экипажей судов теневого флота и против владельцев таких компаний, а также предложил рассмотреть возможность введения санкций в отношении российских нефтяных терминалов и другой их материковой инфраструктуры.

