Украинский журналист-расследователь и сооснователь проекта Наші Гроші Олекса Шалайский умер.

Олекса Шалайский умер: что известно

Журналистка Кристина Бердинских сообщила, что скончался Олекса Шалайский. Он был журналистом-расследователем. Ему было 58 лет.

Шалайский начинал свою работу еще в 1990-х годах. Он был известен своей работой в изданиях Дзеркало Тижня, ProUA и ForUM.

Кроме того, вместе с журналистом Юрием Николовым он был одним из основателей проекта Наші Гроші.

О причинах смерти журналиста не сообщается.

К слову, 30 августа скончался режиссер программы Караоке на майдане Виталий Жданок. Более года мужчина боролся с онкологией. У него остались жена и две дочери.

