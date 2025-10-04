Український журналіст-розслідувач та співзасновник розслідувального проєкту Наші Гроші Олекса Шалайський помер.

Олекса Шалайський помер: що відомо

Журналістка Христина Бердинських, повідомила, що помер Олекса Шалайський. Він був журналістом-розслідувачем. Йому було 58 років.

Шалайський починав свою роботу ще у 1990-х роках. Він був відомий своєю роботою у виданнях Дзеркало Тижня, ProUA та ForUM.

Крім того, разом із журналістом Юрієм Ніколовим він був одним із засновників розслідувального проєкту Наші Гроші.

Про причини смерті журналіста не повідомляється.

До речі, 30 серпня помер режисер програми Караоке на майдані Віталій Жданок. Понад рік чоловік боровся з онкологією. У нього залишилася дружина і дві доньки.

Фото: Oleksa Shalayskiy

