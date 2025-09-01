30 серпня помер режисер програми Караоке на майдані Віталій Жданок. Понад рік чоловік боровся з онкологією. У нього залишилася дружина і дві доньки.

Віталій Жданок помер – що відомо

Про смерть режисера повідомив у Facebook Ігор Кондратюк, який був ведучим Караоке на майдані.

Віталій долучився до програми у 2001 році та залишався в команді до останнього випуску. Кондратюк та Жданок працювали разом на знімальному майданчику протягом 18 років.

– Порядний, веселий, щирий, компанійський, професіонал своєї справи. Це Віталік, якщо я правильно пам’ятаю, придумав аукціон в Караоке на майдані – продаж місця учасника в програмі за гроші на участь в другому турі, – написав продюсер.

Кондратюк зазначив, що Віталій був завзятим рибалкою, а також знімав і монтував рекламу для виробників і продавців човнів та інших речей, що необхідні для риболовлі.

Стан здоров’я Жданка почав погіршуватися у квітні минулого року, коли під час роботи за комп’ютером у нього виникав головний біль. Спершу Віталій думав, що причиною є перевтома, але через кілька місяців у голові режисера виявили пухлини.

– Рік боротьби з раком проходив з перемінним успіхом, але фінал виявився фатальним. Вічна і світла пам’ять тобі, наш великий і гучний Віталік. Поплив у вічність на своєму човні по Дніпру. Мої щирі співчуття дружині Олені та двом донькам, – написав Кондратюк.

Нагадаємо, що проєкт Караоке на майдані стартував в Україні у 1999 році. Ігор Кондратюк був ведучим і співавтором програми, яка проходила в кілька етапів.

Люди збиралися на вулиці (зазвичай на Хрещатику), з натовпу Кондратюк обирав тих, хто найкраще заспівав запропоновану пісню. Потім визначалися фіналісти, які співали і збирали гроші. Переможцем ставав той, хто зібрав найбільшу суму. Останній випуск Караоке на майдані глядачі побачили 20 січня 2019 року.

Фото: Ігор Кондратюк

