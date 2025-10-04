Президент Украины Владимир Зеленский подписал несколько новых санкционных решений против России.

В вечернем видеообращении за 4 октября глава государства рассказал, что указы касаются различных направлений украинских санкций.

Зеленский о санкциях против России

В первом указе речь идет о продлении санкций, срок которых истекал. Документ касается российских предпринимателей и их связей с системой кремлевского диктатора Владимира Путина, заявил президент Украины.

Во втором подписанном указе упоминаются санкции против российской военной промышленности, в частности производителей беспилотников и компонентов.

— Третий указ – наши санкции против лиц и компаний, связанных с российским нефтяным сектором, — заявил Зеленский.

По его словам, Украина продолжает комплексную политику давления на Россию и планирует в дальнейшем координировать такие шаги с партнерами.

Уже сейчас многие украинские наработки лежат в основе санкций партнеров. В то же время Украина рассчитывает на синхронизацию наших санкций с партнерами, утверждает президент.

По его словам, Украина также ожидает новых санкций Европейского Союза и соответствующих шагов Соединенных Штатов Америки.

— Россия игнорирует или отвергает буквально каждую возможность, которая позволила бы закончить эту войну и гарантировать безопасность. Путин хочет воевать именно так – террористическими и подлыми методами. Россия должна почувствовать ответ на это, – считает глава государства.

По мнению президента Украины, Европа, Америка, страны G7 и G20 имеют силу, чтобы разобраться с любым террористом.

Зеленский об ударах РФ по Украине

Сегодня фактически весь день были жесткие удары российских войск по городу Шостка в Сумской области, в частности по вокзалу и энергетике.

— Гражданская инфраструктура. Это такой типичный российский террор. Десятки дронов. Одно из попаданий было фактически по поезду. Обычный поезд, никакого военного смысла. К сожалению, человек погиб. Мои соболезнования. Есть пострадавшие, среди них трое детей, младшему из них – всего семь лет. Всем оказывается соответствующая помощь, — сказал Зеленский.

Президент Украины поблагодарил каждого, кто помогает. На месте работают энергетики, ремонтные бригады, необходимые службы привлечены для восстановления подачи электричества.

— Шостка, Шосткинский район, другие районы Сумщины и Черниговщины, а также в Донецкой области сложная ситуация с электричеством после ударов, — обратил внимание глава государства.

По словам Зеленского, Украина прилагает максимальные усилия для восстановления подачи электричества, воды и нормальной связи.

Он подчеркнул, что важно, чтобы во всех общинах и на областном уровне максимально поддерживали людей, особенно семьи с детьми, пожилых людей и тех, кто живет один. Резервы поддержки должны быть в каждом регионе, сказал президент.

— Это персональная ответственность руководителей в областях, — подчеркнул глава государства.

