Производители БпЛА и нефтяной сектор: Зеленский подписал указы о санкциях против РФ
Президент Украины Владимир Зеленский подписал несколько новых санкционных решений против России.
В вечернем видеообращении за 4 октября глава государства рассказал, что указы касаются различных направлений украинских санкций.
Зеленский о санкциях против России
В первом указе речь идет о продлении санкций, срок которых истекал. Документ касается российских предпринимателей и их связей с системой кремлевского диктатора Владимира Путина, заявил президент Украины.
Во втором подписанном указе упоминаются санкции против российской военной промышленности, в частности производителей беспилотников и компонентов.
— Третий указ – наши санкции против лиц и компаний, связанных с российским нефтяным сектором, — заявил Зеленский.
По его словам, Украина продолжает комплексную политику давления на Россию и планирует в дальнейшем координировать такие шаги с партнерами.
Уже сейчас многие украинские наработки лежат в основе санкций партнеров. В то же время Украина рассчитывает на синхронизацию наших санкций с партнерами, утверждает президент.
По его словам, Украина также ожидает новых санкций Европейского Союза и соответствующих шагов Соединенных Штатов Америки.
— Россия игнорирует или отвергает буквально каждую возможность, которая позволила бы закончить эту войну и гарантировать безопасность. Путин хочет воевать именно так – террористическими и подлыми методами. Россия должна почувствовать ответ на это, – считает глава государства.
По мнению президента Украины, Европа, Америка, страны G7 и G20 имеют силу, чтобы разобраться с любым террористом.
Зеленский об ударах РФ по Украине
Сегодня фактически весь день были жесткие удары российских войск по городу Шостка в Сумской области, в частности по вокзалу и энергетике.
— Гражданская инфраструктура. Это такой типичный российский террор. Десятки дронов. Одно из попаданий было фактически по поезду. Обычный поезд, никакого военного смысла. К сожалению, человек погиб. Мои соболезнования. Есть пострадавшие, среди них трое детей, младшему из них – всего семь лет. Всем оказывается соответствующая помощь, — сказал Зеленский.
Президент Украины поблагодарил каждого, кто помогает. На месте работают энергетики, ремонтные бригады, необходимые службы привлечены для восстановления подачи электричества.
— Шостка, Шосткинский район, другие районы Сумщины и Черниговщины, а также в Донецкой области сложная ситуация с электричеством после ударов, — обратил внимание глава государства.
По словам Зеленского, Украина прилагает максимальные усилия для восстановления подачи электричества, воды и нормальной связи.
Он подчеркнул, что важно, чтобы во всех общинах и на областном уровне максимально поддерживали людей, особенно семьи с детьми, пожилых людей и тех, кто живет один. Резервы поддержки должны быть в каждом регионе, сказал президент.
— Это персональная ответственность руководителей в областях, — подчеркнул глава государства.