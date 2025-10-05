Утром 5 октября произошел технический сбой в работе электронной системы таможенного оформления Республики Польша.

Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины.

Какова ситуация на границе с Польшей 5 октября

По информации польской стороны, из-за технического сбоя возможно затруднение движения грузового транспорта через украинско-польскую границу.

В частности, на въезд в Украину система работает в аварийном режиме.

На выезд из Украины принимаются только транспортные средства, следующие без груза.

Это означает, что грузовики с товарами не могут пересечь границу в направлении Польши до устранения технических проблем.

Государственная таможенная служба мониторит ситуацию и координирует действия с польской стороной для скорейшего решения проблемы.

О возобновлении пропуска транспортных средств в полном объеме будет сообщено дополнительно.

