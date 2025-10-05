Технический сбой в Польше затруднил движение грузовиков через границу с Украиной
Утром 5 октября произошел технический сбой в работе электронной системы таможенного оформления Республики Польша.
Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины.
Какова ситуация на границе с Польшей 5 октября
По информации польской стороны, из-за технического сбоя возможно затруднение движения грузового транспорта через украинско-польскую границу.
В частности, на въезд в Украину система работает в аварийном режиме.
На выезд из Украины принимаются только транспортные средства, следующие без груза.
Это означает, что грузовики с товарами не могут пересечь границу в направлении Польши до устранения технических проблем.
Государственная таможенная служба мониторит ситуацию и координирует действия с польской стороной для скорейшего решения проблемы.
О возобновлении пропуска транспортных средств в полном объеме будет сообщено дополнительно.