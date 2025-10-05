Уранці 5 жовтня відбувся технічний збій у роботі електронної системи митного оформлення Республіки Польща.

Про це повідомила Державна митна служба України.

Яка ситуація на кордоні з Польщею 5 жовтня

За інформацією польської сторони, через технічний збій можливе ускладнення руху вантажного транспорту через українсько-польський кордон.

Зокрема, на в’їзд в Україну система працює в аварійному режимі.

На виїзд з України приймаються лише транспортні засоби, що слідують без вантажу.

Це означає, що вантажівки з товарами не можуть перетнути кордон у напрямку Польщі до усунення технічних проблем.

Державна митна служба моніторить ситуацію та координує дії з польською стороною для якнайшвидшого вирішення проблеми.

Про відновлення пропуску транспортних засобів у повному обсязі буде повідомлено додатково.

