Технічний збій у Польщі ускладнив рух вантажівок через кордон з Україною
Уранці 5 жовтня відбувся технічний збій у роботі електронної системи митного оформлення Республіки Польща.
Про це повідомила Державна митна служба України.
Яка ситуація на кордоні з Польщею 5 жовтня
За інформацією польської сторони, через технічний збій можливе ускладнення руху вантажного транспорту через українсько-польський кордон.
Зокрема, на в’їзд в Україну система працює в аварійному режимі.
На виїзд з України приймаються лише транспортні засоби, що слідують без вантажу.
Це означає, що вантажівки з товарами не можуть перетнути кордон у напрямку Польщі до усунення технічних проблем.
Державна митна служба моніторить ситуацію та координує дії з польською стороною для якнайшвидшого вирішення проблеми.
Про відновлення пропуску транспортних засобів у повному обсязі буде повідомлено додатково.