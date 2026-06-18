Ночная атака на Украину: РФ запустила 7 баллистических ракет и 239 БпЛА
- В ночь на 18 июня Россия атаковала Украину 7 баллистическими ракетами Искандер-М/С-400 и 239 ударными БПЛА разных типов.
- Силы ПВО по состоянию на 08:00 сбили или подавили 216 воздушных целей, среди них 4 баллистические ракеты и 212 дронов типа Shahed, Гербера, Италмас и других БПЛА.
- Зафиксированы попадания двух баллистических ракет и 26 ударных дронов на 9 локациях, а также падение обломков на 7 локациях.
В ночь на 18 июня, начиная с 18:00 17 июня, РФ совершила массированную воздушную атаку по Украине.
Ночная атака на Украину 18 июня
Как сообщают Воздушные силы ВСУ, враг применил 7 баллистических ракет Искандер-М/С-400 с территории Воронежской, Брянской и Курской областей РФ, а также 239 ударных БпЛА разных типов: Shahed, в том числе реактивные, Гербера, Италмас и дроны-имитаторы типа Пародия.
Запуски беспилотников фиксировались из Курска, Орла, Приморско-Ахтарска, Гвардейского во временно оккупированном Крыму и временно оккупированного Донецка.
По предварительным данным по состоянию на 08:00, украинская ПВО сбила или подавила 216 воздушных целей. Среди них — 4 баллистических ракеты Искандер-М/С-400 и 212 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на Севере, Юге и Востоке страны.
В то же время зафиксировано попадание двух баллистических ракет и 26 ударных беспилотников на 9 локациях. Также сообщается о падении обломков на 7 локациях. Данные относительно еще одной баллистической ракеты уточняются.
Воздушное нападение отражали подразделения авиации, зенитные ракетные войска, средства РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Напомним, что ночью после объявления воздушной тревоги из-за угрозы применения Россией баллистического вооружения раздавались взрывы в Полтаве, Киеве и Сумах.
Из-за ночной атаки по Сумам погиб мужчина, также был зафиксирован пожар в частном секторе и повреждение 9-этажного дома.
Как сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, враг атаковал столицу баллистическими ракетами.