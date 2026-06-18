В ночь на 18 июня, начиная с 18:00 17 июня, РФ совершила массированную воздушную атаку по Украине.

Ночная атака на Украину 18 июня

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, враг применил 7 баллистических ракет Искандер-М/С-400 с территории Воронежской, Брянской и Курской областей РФ, а также 239 ударных БпЛА разных типов: Shahed, в том числе реактивные, Гербера, Италмас и дроны-имитаторы типа Пародия.

Запуски беспилотников фиксировались из Курска, Орла, Приморско-Ахтарска, Гвардейского во временно оккупированном Крыму и временно оккупированного Донецка.

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По предварительным данным по состоянию на 08:00, украинская ПВО сбила или подавила 216 воздушных целей. Среди них — 4 баллистических ракеты Искандер-М/С-400 и 212 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на Севере, Юге и Востоке страны.

В то же время зафиксировано попадание двух баллистических ракет и 26 ударных беспилотников на 9 локациях. Также сообщается о падении обломков на 7 локациях. Данные относительно еще одной баллистической ракеты уточняются.

Воздушное нападение отражали подразделения авиации, зенитные ракетные войска, средства РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Напомним, что ночью после объявления воздушной тревоги из-за угрозы применения Россией баллистического вооружения раздавались взрывы в Полтаве, Киеве и Сумах.

Из-за ночной атаки по Сумам погиб мужчина, также был зафиксирован пожар в частном секторе и повреждение 9-этажного дома.

Как сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, враг атаковал столицу баллистическими ракетами.

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