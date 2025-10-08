Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
Карта боевых действий на 8 октября 2025 года – ситуация на фронте
С начала прошедших суток произошло 174 боевых столкновения на фронте, сообщили в Генеральном штабе ВСУ по состоянию на 22:00.
Российские захватчики нанесли один ракетный и 46 авиационных ударов, применив одну ракету и сбросив 82 управляемые авиационные бомбы.
Кроме этого, привлекли 2229 дронов-камикадзе и осуществили 3730 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
Подробнее о том, где идут бои в Украине и какова ситуация сейчас, смотрите на картах боевых действий.
Карты боевых действий в Украине на 8 октября 2025 года
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 323-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
