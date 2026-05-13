С 2025 года в Украине мужчинам в возрасте 18–22 лет разрешили выезд из страны. Для пересечения государственной границы им достаточно иметь загранпаспорт, военно-учетный документ (ВУД), а также не находиться в розыске в реестре Оберіг.

В то же время сейчас в Украине обсуждают возможные изменения в эти правила. В частности, для мужчин этой возрастной категории могут ввести дополнительное условие для выезда за пределы страны.

Могут ли парни в возрасте 18–22 лет выехать за границу без прохождения базовой общей военной подготовки (БОВП) и о каких инициативах говорят парламентарии — читайте в нашем материале.

Сейчас смотрят

Возможен ли выезд за границу парней 18–22 лет без БВВП

В настоящее время мужчины в возрасте 18–22 лет могут выезжать из Украины. БОВП для выезда мужчин за границу не требуется. В то же время в Верховной Раде уже обсуждаются возможные изменения в этом правиле.

Об этом народный депутат Руслан Горбенко рассказал в интервью Telegraf.

Он поддерживает возможность выезда молодых мужчин за пределы страны, однако считает, что это им следует разрешить только после прохождения БОВП.

По его мнению, во время БОВП для мужчин 18–22 лет рекрутеры и психологи могли бы работать с молодежью и привлекать желающих к службе.

Планируют ли снижать мобилизационный возраст

В то же время депутат заявил, что в настоящее время в Верховной Раде нет политической поддержки снижения мобилизационного возраста. Сейчас также нет обстоятельств, которые заставляли бы власть возвращаться к этому вопросу.

Горбенко отметил, что украинские военные сдерживают российские силы благодаря технологическим решениям и развитию беспилотных систем. Современная война все больше нуждается в специалистах, умеющих работать с дронами, компьютерными системами и дистанционным управлением техникой.

Народный депутат также заявил, что в будущем роль технологических навыков в армии будет только расти. Поэтому сейчас особенно ценятся специалисты, которые могут работать с беспилотниками и современными цифровыми системами.

Горбенко добавил, что ситуация может измениться в случае масштабной мобилизации в России. Тогда украинские власти могут вернуться к обсуждению дополнительных решений в сфере мобилизации и военной подготовки.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.