Сегодня, 13 мая, РФ атаковала Одессу ударными беспилотниками. В результате вражеского удара повреждена девятиэтажка. Есть пострадавшие.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Атака на Одессу 13 мая: что известно

По словам главы Одесской ОВА Олега Кипера, в результате атаки на Одессу 13 мая обломками российского дрона поврежден девятиэтажный жилой дом.

— Зафиксировано падение обломков БпЛА на крышу 9-этажного жилого дома с последующим возгоранием припаркованных автомобилей, — сообщил Олег Кипер.

По предварительным данным, пострадали два мужчины в возрасте 31 и 38 лет. Они госпитализированы.

Кроме того, поврежден фасад и остекление жилого дома, а также несколько легковых автомобилей.

Спасатели ГСЧС ликвидировали пожар. Экстренные и коммунальные службы устраняют последствия атаки.

Олег Кипер сообщил, что на месте развернут оперативный штаб.

Глава Одесской ОВА призвал местных жителей оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

Напомним, ночью российские войска атаковали дронами промышленную инфраструктуру Одесской области.

По словам главы Одесской ОВА Олега Кипера, в результате вражеского удара было зафиксировано повреждение складских и хозяйственных помещений.

На месте попаданий бушевали пожары.

Пострадавших в результате ночной атаки на Одесскую область нет.

