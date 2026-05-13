Атака на Одессу 13 мая: обломки дрона упали на многоэтажку, есть пострадавшие
Сегодня, 13 мая, РФ атаковала Одессу ударными беспилотниками. В результате вражеского удара повреждена девятиэтажка. Есть пострадавшие.
Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
Атака на Одессу 13 мая: что известно
По словам главы Одесской ОВА Олега Кипера, в результате атаки на Одессу 13 мая обломками российского дрона поврежден девятиэтажный жилой дом.
— Зафиксировано падение обломков БпЛА на крышу 9-этажного жилого дома с последующим возгоранием припаркованных автомобилей, — сообщил Олег Кипер.
По предварительным данным, пострадали два мужчины в возрасте 31 и 38 лет. Они госпитализированы.
Кроме того, поврежден фасад и остекление жилого дома, а также несколько легковых автомобилей.
Спасатели ГСЧС ликвидировали пожар. Экстренные и коммунальные службы устраняют последствия атаки.
Олег Кипер сообщил, что на месте развернут оперативный штаб.
Глава Одесской ОВА призвал местных жителей оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.
Напомним, ночью российские войска атаковали дронами промышленную инфраструктуру Одесской области.
По словам главы Одесской ОВА Олега Кипера, в результате вражеского удара было зафиксировано повреждение складских и хозяйственных помещений.
На месте попаданий бушевали пожары.
Пострадавших в результате ночной атаки на Одесскую область нет.