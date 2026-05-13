В 2026 году в Украине продолжает действовать налог на землю. Ставки земельного налога и льготы определяются органами местного самоуправления (ОМС) и утверждаются соответствующими решениями до 15 июля года, предшествующего отчетному. Таким образом, ставки и льготы на 2026 год были установлены до 15 июля 2025 года.

Какая ставка земельного налога 2026

Плата за землю — одна из составляющих налога на имущество, которая устанавливается местным советом, поскольку это местный налог.

Государственная налоговая служба обнародовала сводную информацию о размере и дате установления ставок местных налогов и сборов на соответствующих территориях.

Согласно налоговому кодексу Украины (НКУ) (пп. 12.3.7), индивидуальных ставок платы за землю или индивидуальных льгот не бывает. Они устанавливаются либо на всей территории, либо в определенной группе субъектов хозяйствования.

Предельные размеры ставок земельного налога зависят от категории земель и их использования.

Для земельных участков с проведенной нормативной денежной оценкой:

не более 3% от нормативной денежной оценки;

до 1% для земель общего пользования;

от 0,3% до 1% для сельскохозяйственных угодий;

до 0,1% для лесных земель.

Для земельных участков без проведенной нормативной денежной оценки:

не более 5% от нормативной денежной оценки единицы площади пашни по области;

от 0,3% до 5% для сельскохозяйственных угодий;

до 0,1% для лесных земель.

Конкретные ставки налога устанавливаются решениями местных советов в пределах указанных предельных размеров.

Обратите внимание! Актуальную информацию о ставках земельного налога в вашем регионе можно найти на официальных веб-сайтах соответствующих ОМС или на портале Государственной налоговой службы Украины.

Как рассчитать налог на землю в Украине

Кроме ставки платы за землю, для расчета нужно знать нормативную денежную оценку (НДО) земельного участка. Коэффициент индексации нормативной денежной оценки земель в 2026 году (за 2025 год) равен 1,08. Поэтому при расчете соответствующие показатели необходимо умножить на коэффициент индексации.

Если нормативная денежная оценка не проведена, используется оценка единицы площади пашни по соответствующей области. Обратите внимание, что нормативная денежная оценка земель подлежит индексации в соответствии с действующим законодательством.

Определить размер платы за землю с физических лиц (земельного налога и арендной платы за землю государственной и/или коммунальной собственности) можно с помощью калькулятора исчисления платы за землю с физических лиц.

Когда уплачивать земельный налог

Плательщики земельного налога обязаны своевременно представлять налоговые декларации и уплачивать налог в установленные сроки.

Юридические лица ежегодно исчисляют сумму налога по состоянию на 1 января и не позднее 20 февраля подают соответствующему контролирующему органу по местонахождению земельного участка налоговую декларацию.

Физическим лицам начисление размера налога за землю производится контролирующими органами, которые присылают плательщику до 1 июля налоговое уведомление о внесении налога вместе с детальным расчетом суммы налога.

Подробные инструкции по заполнению деклараций и уплате налога можно найти на официальных ресурсах Государственной налоговой службы Украины или в местных налоговых органах.

Кто освобождается от уплаты земельного налога

Земельный налог должны уплачивать:

собственники земельных участков, земельных долей (паев); землепользователи.

Многодетные родители, пенсионеры, ветераны войны, люди с инвалидностью и некоторые другие категории граждан освобождены от уплаты земельного налога.

Также, согласно статье 282 НКУ, от уплаты земельного налога освобождаются:

дошкольные и общеобразовательные учебные заведения;

детские санаторно-курортные учреждения;

учреждения культуры, физической культуры и спорта;

базы олимпийской и параолимпийской подготовки (перечень утверждается правительством);

учреждения здравоохранения;

учреждения образования и науки;

учреждения соцзащиты;

заведения для оздоровления и отдыха.

