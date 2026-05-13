Врачам в Кривом Роге удалось спасти ножку 9-месячной девочке, которую оторвало во время российской атаки 12 мая.

Об этом сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул.

Последствия атаки на Кривой Рог 12 мая

По его словам, ребенок находится в тяжелом состоянии. После стабилизации ее перевезут на дальнейшее лечение в Днепр.

— С Божьей помощью и благодаря профессионализму наших врачей ногу удалось спасти, — отметил Вилкул.

В больнице также остается 23-летняя мама девочки. Ее состояние медики оценивают как средней тяжести. Еще трем женщинам в возрасте 45, 56 и 74 лет помощь оказали на месте.

В результате атаки РФ на Кривой Рог погибли два человека — 43-летний мужчина и 65-летняя женщина. Вражеский дрон Shahed попал в жилой дом.

Также повреждены частные дома, два пятиэтажных и один девятиэтажный жилой дом. Из-за повреждения газопровода без газоснабжения остаются 34 дома.

23 апреля россияне нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре Кривого Рога. В результате удара здание вокзала получило повреждения.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 540-е сутки.

