Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
2 мин.
В Кременчуге умерла 12-летняя девочка: полиция выясняет обстоятельства
В Кременчуге правоохранители выясняют обстоятельства смерти 12-летней девочки, тело которой обнаружили в квартире, где она проживала.
Об этом сообщили в полиции Полтавской области.
В Кременчуге умерла 12-летняя девочка: что известно
Около 18:00 7 октября в полицию поступило сообщение от жителя Кременчуга о смерти его малолетней дочери 2013 года рождения.
12-летнюю девочку без признаков жизни обнаружили родственники в квартире по месту ее жительства.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Кременчугского районного управления полиции и криминалисты.
Сейчас следователи устанавливают причины и обстоятельства смерти ребенка.
По предварительным данным, следов насилия не обнаружено, окончательные выводы сделают эксперты.
