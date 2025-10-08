В Кременчуге правоохранители выясняют обстоятельства смерти 12-летней девочки, тело которой обнаружили в квартире, где она проживала.

Об этом сообщили в полиции Полтавской области.

В Кременчуге умерла 12-летняя девочка: что известно

Около 18:00 7 октября в полицию поступило сообщение от жителя Кременчуга о смерти его малолетней дочери 2013 года рождения.

12-летнюю девочку без признаков жизни обнаружили родственники в квартире по месту ее жительства.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Кременчугского районного управления полиции и криминалисты.

Сейчас следователи устанавливают причины и обстоятельства смерти ребенка.

По предварительным данным, следов насилия не обнаружено, окончательные выводы сделают эксперты.

