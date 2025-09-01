В Полтавской области завершилось судебное рассмотрение резонансного дела о сексуальных преступлениях против ребенка.

34-летний житель Кременчугского района приговорен к девяти годам и 10 месяцам лишения свободы за насилие над малолетней племянницей и распространение детской порнографии.

Об этом сообщает пресс-служба Полтавской областной прокуратуры.

Приговорили педофила в Кременецком районе: что известно

События разворачивались летом 2024 года по месту жительства обвиняемого.

Мужчина совершил сексуальное насилие в отношении своей племянницы, не достигшей 14-летнего возраста.

Особенно ужасным является тот факт, что преступник документировал свои действия с помощью мобильного телефона.

Следствие также выявило, что подсудимый систематически скачивал из интернета и хранил на своем устройстве материалы с детской порнографией.

Эти действия дополнительно квалифицированы как умышленное изготовление и хранение запрещенного контента.

Обвинение по делу поддерживали прокуроры Глобинской окружной прокуратуры, которые квалифицировали действия подсудимого по статьям 153 и 301-1 Уголовного кодекса Украины.

Во время рассмотрения дела обвиняемый полностью признал свою вину в совершенных преступлениях. Ему присудили почти десять лет тюрьмы.

Кроме основного срока заключения, преступника дополнительно лишили права на два года заниматься любой деятельностью, связанной с обучением, воспитанием или организацией досуга несовершеннолетних.

Осужденный в настоящее время находится под стражей и ожидает окончательного вступления приговора в законную силу.

