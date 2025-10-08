У Кременчуці правоохоронці з’ясовують обставини смерті 12-річної дівчинки, тіло якої виявили у квартирі, де вона проживала.

Про це повідомили у поліції Полтавської області.

У Кременчуці померла 12-річна дівчинка: що відомо

Близько 18:00 7 жовтня до поліції надійшло повідомлення від мешканця Кременчука про смерть його малолітньої доньки 2013 року народження.

12-річну дівчинку без ознак життя виявили родичі у квартирі за місцем її мешкання.

На місце події прибула слідчо-оперативна група Кременчуцького районного управління поліції та криміналісти.

Наразі слідчі встановлюють причини та обставини смерті дитини.

За попередніми даними, слідів насильства не виявлено, остаточні висновки дадуть експерти.

