У Кременчуці правоохоронці з’ясовують обставини смерті 12-річної дівчинки, тіло якої виявили у квартирі, де вона проживала.

Про це повідомили у поліції Полтавської області.

У Кременчуці померла 12-річна дівчинка: що відомо

Близько 18:00 7 жовтня до поліції надійшло повідомлення від мешканця Кременчука про смерть його малолітньої доньки 2013 року народження.

Зараз дивляться

12-річну дівчинку без ознак життя виявили родичі у квартирі за місцем її мешкання.

На місце події прибула слідчо-оперативна група Кременчуцького районного управління поліції та криміналісти.

Наразі слідчі встановлюють причини та обставини смерті дитини.

За попередніми даними, слідів насильства не виявлено, остаточні висновки дадуть експерти.

Читайте також
На Полтавщині 34-річного чоловіка засудили за сексуальне насильство над племінницею
Наручники, затримання

Пов'язані теми:

КременчукКриміналПоліціяПолтавська область
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.