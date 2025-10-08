Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
2 хв.
У Кременчуці померла 12-річна дівчинка: поліція з’ясовує обставини
У Кременчуці правоохоронці з’ясовують обставини смерті 12-річної дівчинки, тіло якої виявили у квартирі, де вона проживала.
Про це повідомили у поліції Полтавської області.
У Кременчуці померла 12-річна дівчинка: що відомо
Близько 18:00 7 жовтня до поліції надійшло повідомлення від мешканця Кременчука про смерть його малолітньої доньки 2013 року народження.
Зараз дивляться
12-річну дівчинку без ознак життя виявили родичі у квартирі за місцем її мешкання.
На місце події прибула слідчо-оперативна група Кременчуцького районного управління поліції та криміналісти.
Наразі слідчі встановлюють причини та обставини смерті дитини.
За попередніми даними, слідів насильства не виявлено, остаточні висновки дадуть експерти.
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.