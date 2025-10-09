С начала прошедших суток произошло 162 боевых столкновения на фронте, сообщили в Генеральном штабе ВСУ по состоянию на 22:00.

Российские захватчики нанесли 59 авиационных ударов, сбросив 113 управляемых бомб.

Кроме этого, привлекли для поражения 1768 дронов-камикадзе и осуществили 3238 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Подробнее о том, где идут бои в Украине и какова ситуация сейчас, смотрите на картах боевых действий.

Карты боевых действий в Украине на 9 октября 2025

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 324-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

