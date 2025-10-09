Від початку минулої доби відбулося 162 бойових зіткнень на фронті, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ станом на 22:00.

Російські загарбники завдали 59 авіаційних ударів, скинувши 113 керованих бомб.

Крім цього, залучили для ураження 1768 дронів-камікадзе та здійснили 3238 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 324-ту добу.

