С начала прошедших суток произошло 198 боевых столкновений на фронте, сообщили в Генеральном штабе ВСУ по состоянию на 22:00.

Российские захватчики нанесли один ракетный удар, применив 32 ракеты и 34 авиационных удара, сбросив 71 управляемую бомбу.

В Генштабе ВСУ сообщили, что россияне привлекли для поражения 2 016 дронов-камикадзе и осуществили 3 062 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

Подробнее о том, где идут бои в Украине и какова ситуация сейчас, смотрите на картах боевых действий.

Карты боевых действий в Украине на 11 октября 2025

Ситуация в Украине на 11 октября 2025

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки зафиксировано 13 боевых столкновений. Противник нанес четыре авиационных удара, в общей сложности сбросил 16 управляемых авиабомб и осуществил 144 артиллерийских обстрела, в том числе четыре — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло 26 боевых столкновений в районах Волчанска, Волчанских Хуторов, Западного, Каменки, Долгенького и в направлении Кутьковки, Двуречанского, Одрадного, Бологовки, Колодязного.

На Купянском направлении за сутки зафиксировано 12 атак оккупантов. Силы обороны отразили штурмовые действия противника в районах Степовой Новоселовки, Песчаного, Петропавловки, Богуславки и в направлении Куриловки.

На Лиманском направлении враг атаковал 24 раза, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Новый Мир, Копанки, Дробышево, Шандриголово, Карповка, Редкодуб, Дерилово, Среднее, Торское и в направлении Ольговки и Ставок.

На Славянском направлении противник восемь раз атаковал позиции Сил обороны в районах Дроновки, Ямполя и Григоровки.

За прошедшие сутки на Краматорском направлении подразделения россиян осуществили одну бесполезную атаку в направлении Веролюбовки.

На Константиновском направлении враг осуществил 22 атаки в районах населенных пунктов Плещеевка, Предтечино, Торецк, Клебан-Бык, Русин Яр, Полтавка и в направлении населенного пункта Бересток.

На Покровском направлении наши защитники остановили 72 атаки агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Владимировка, Затишье, Никаноровка, Родинское, Миролюбовка, Новоэкономичное, Мирноград, Лесовка, Покровск, Зверово, Котлыно, Новоукраинка, Удачное, Червоный Лиман, Молодецкое, Гореховое, Филия и в направлении Новопавловки, Балагана.

На Александровском направлении Силы обороны отразили 28 вражеских штурмов в районах населенных пунктов Андреевка-Клевцово, Александроград, Снежное, Вербовое, Нововасильевское, Толстой, Сосновка, Березовое, Новогригоровка, Малиновка и Полтавка.

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении за прошедшие сутки произошло семь боевых столкновений — оккупанты пытались продвинуться вперед в районах Каменского, Степного и Плавней.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отразили пять атак захватчиков в сторону Антоновского моста.

Потери врага на 11 октября 2025

  • личного состава – около 1 121 570 (+1 060) человек;
  • танков – 11 247 (+1);
  • боевых бронированных машин – 23 345 (+6);
  • артиллерийских систем – 33 568 (+21);
  • РСЗО – 1 518 (+1);
  • средств ПВО – 1 225;
  • самолетов – 427;
  • вертолетов – 346;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 68 766 (+219);
  • крылатых ракет – 3 859 (+18);
  • кораблей/катеров – 28;
  • подводных лодок – 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 63 847 (+72);
  • специальной техники – 3 973.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 326-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Карта DeepState

