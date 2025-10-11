В субботу, 11 октября, во время телефонного разговора президенты Владимир Зеленский и Дональд Трамп обсуждали возможность предоставления Украине американских дальнобойных ракет Томагавк (Tomahawk).

Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на два источника, знакомых с разговором.

Разговор Зеленского и Трампа о Томагавках

Разговор длился около 30 минут. Источники не сообщили, договорились ли Зеленский и Трамп об окончательном решении по ракетам Tomahawk для Украины.

Сейчас смотрят

В телефонном разговоре Владимир Зеленский проинформировал Трампа о российских воздушных атаках на энергетическую инфраструктуру Украины. По словам президента, Украина нуждается в усилении противовоздушной обороны и есть хорошие варианты, как это сделать.

Дональд Трамп в понедельник заявил, что “в какой-то мере принял решение” о продаже дальнобойных ракет Томагавк странам НАТО, а те уже могут поставлять их Вооруженным силам Украины.

В то же время Трамп подчеркнул, что хочет знать заранее, как украинцы планируют использовать эти ракеты.

Напомним, что Зеленский попросил Трампа о Томагавках во время их встречи на полях Генеральной Ассамблеи ООН в прошлом месяце. Владимир Зеленский отметил, что Украине, возможно, даже не придется применять Томагавки, поскольку их наличие может быть достаточным, чтобы заставить кремлевского диктатора Путина пойти на переговоры.

Крылатые ракеты Tomahawk имеют гораздо большую дальность, чем ракеты, которые Украина получала до этого времени.

Президент России Путин в ответ заявил, что поставки Томагавков Украине станут качественно новым этапом эскалации войны.

Ранее президент Зеленский подчеркнул, что ракеты Томагавк укрепят Украину и заставят Россию “протрезветь”.

Источник : Axios

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.