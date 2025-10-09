Поставки Украине американских дальнобойных ракет Tomahawk могут заставить россиян «отрезветь» и сесть за стол переговоров.

Об этом на встрече с журналистами 8 октября заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский о Томагавках для Украины

Глава украинского государства отметил, что президент США Дональд Трамп «может дать Украине некоторые дальнобойные вещи», которые точно усилят страну.

Зеленский рассказал, что впервые поднимал такой вопрос с Трампом осенью прошлого года в Нью-Йорке, когда тот был только кандидатом в президенты.

— На последней встрече отказа не было, были обещания работать на техническом уровне и рассматривать такую возможность, — сообщил президент.

Президент обратил внимание, что вопрос поставки нового дальнобойного оружия он поднимал еще во время прошлой администрации Джо Байдена, но тогда был отказ.

— Сейчас важен сигнал — усиление Украины всеми возможностями. А это одна из таких возможностей, которая для меня важна — Томагавки. Все такие вещи могут усилить Украину и заставить россиян быть трезвыми. Немного протрезветь, сесть за стол переговоров, — подчеркнул Зеленский.

Заявление президента прозвучало после того, как Трамп публично раскритиковал утечку информации о запросе Украины на ракеты Tomahawk, который содержится в Плане победы Зеленского.

Однако украинский лидер подтвердил, что переговоры о поставках дальнобойного оружия продолжаются на техническом уровне.

