Президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре с американским президентом Дональдом Трампом обсудил усиление противовоздушной обороны для Украины.

Об этом сообщает Офис президента Украины.

Разговор Зеленского и Трампа 11 октября: что известно

Так, глава государства сообщил Трампу о российских ударах по нашей энергетической инфраструктуре.

Зеленский отметил, что Трамп готов поддержать Украину, поэтому оба президента обсудили возможности усилить нашу противовоздушную оборону.

— Есть хорошие варианты, сильные идеи, как реально усилить нас, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Во время телефонного разговора Зеленский поздравил Трампа с успехом мирного соглашения для Ближнего Востока — о прекращении боевых действий в Газе.

— Это сильный результат. И если удается остановить войну в том регионе, точно другие войны могут быть остановлены, в том числе и эта российская война, — подчеркнул Владимир Зеленский.

На сегодняшний день нужна готовность России участвовать в настоящей дипломатии, а это, по мнению президента, можно обеспечить благодаря силе.

Напомним, что 10 октября Россия нанесла массированный ракетно-дронный удар по Украине. Сильные взрывы раздавались в Запорожье, Днепре, Киеве, сотни тысяч семей остались без электроэнергии. Атака на Запорожье длилась более шести часов. Под прицелом врага были объекты инфраструктуры и газовые сети.

Часть Киева осталась без света и воды. Девять человек получили ранения.

