Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут передать Украине дальнобойные ракеты Томагавк (Tomahawk), если Россия не закончит войну в ближайшее время.

Об этом Дональд Трамп заявил во время общения с журналистами.

Передача Томагавков (Tomahawk) Украине

Трамп отметил, что украинцы очень нуждаются в системах противовоздушной обороны Patriot. А еще украинцы хотели бы иметь Томагавки.

Сейчас смотрят

— Они хотели бы иметь Томагавки. Мы говорили об этом. Так что, посмотрим. Честно говоря, думаю, мне придется поговорить с Россией о Томагавках. Хотят ли они, чтобы Томагавки летели в их направлении? Не думаю, — отметил Дональд Трамп.

Он подчеркнул, что передача Украине Томагавков станет новым шагом агрессии.

На вопрос журналистов, что именно Трамп может сказать Путину, американский президент ответил:

— Послушайте, если эта война не будет урегулирована, я отправлю им (украинцам, — Ред.) Томагавки. Я могу это сказать.

Президент США отметил, что Томагавка — это очень мощное наступательное оружие, и “России это не нужно”.

– Им это не нужно. Но если это (война в Украине – Ред.) не будет урегулировано, мы вполне можем это сделать – добавил Трамп.

Американский лидер также заявил, что Путин должен завершить войну против Украины, иначе это будет иметь для российского диктатора негативные последствия.

— Думаю, он завершит. Если нет – для него это будет плохо, – добавил президент США.

Напомним, что в сентябре президент Украины Владимир Зеленский попросил Трампа предоставить ракеты Tomahawk. По данным издания Telegraph, такая просьба была оценена положительно.

11 октября Зеленский и Трамп разговаривали по телефону, и, по данным американских СМИ, среди прочего президенты обсуждали и возможность получения Украиной дальнобойных ракет Tomahawk.

Сам Дональд Трамп подчеркнул, что “в определенной степени” принял решение о поставках Украине Томагавков. Но для окончательного решения хотел бы узнать, как Силы обороны Украины хотят использовать эти ракеты.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.