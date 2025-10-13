Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть передати Україні далекобійні ракети Томагавк (Tomahawk), якщо Росія не закінчить війну найближчим часом.

Про це він заявив під час спілкування із журналістами.

Передання Томагавків (Tomahawk) Україні

Трамп зауважив, що українці дуже потребують систем протиповітряної оборони Patriot, а ще хотіли б мати Томагавки.

— Вони хотіли б мати Томагавки. Ми говорили про це. Тож подивимося. Чесно кажучи, думаю, мені доведеться поговорити з Росією про Томагавки. Чи хочуть вони, щоб Томагавки летіли в їхньому напрямку? Не думаю, — зауважив Дональд Трамп.

Він наголосив, що передання Україні Томагавків стане новим кроком агресії.

На запитання журналістів, що саме Трамп може сказати Путіну, американський президент сказав:

— Послухайте, якщо ця війна не буде врегульована, я відправлю їм (українцям, — Ред.) Томагавки. Я можу це сказати.

Президент США зауважив, що Томагавк — це дуже потужна наступальна зброя, а “Росії це не потрібно”.

— Їм це не потрібно. Але якщо це (війна в Україні – Ред.) не буде врегульовано, ми цілком можемо це зробити – додав Трамп.

Американський лідер також заявив, що Путін має завершити війну проти України, інакше це матиме для російського диктатора негативні наслідки.

— Думаю, він завершить. Якщо ні – для нього це буде погано, – додав президент США.

Нагадаємо, що у вересні президент України Володимир Зеленський попросив Трампа надати ракети Tomahawk. За даними видання Telegraph, таке прохання було оцінено позитивно.

11 жовтня Зеленський та Трамп говорили телефоном і, за даними американських медіа, серед іншого обговорювали можливість отримання Україною далекобійних ракет Tomahawk.

Сам Дональд Трамп наголосив, що “певною мірою” ухвалив рішення щодо постачання Україні Томагавків. Але для остаточного рішення хотів би дізнатися, як Сили оборони Україні хочуть використати ці ракети.

