Украинская делегация во главе с премьер-министром Юлией Свиридеко и секретарем СНБО Рустемом Умеровым направляется в Вашингтон для участия в финансовой неделе МВФ.

Об этом сообщает глава Офиса президента Андрей Ермак.

Что это значит для Украины

Он подчеркнул, что неделя будет насыщенной, ведь впереди много работы.

Сейчас смотрят

Среди целей, озвученных для делегации президентом Владимиром Зеленским:

Оборона: укрепление нашей ПВО и ударных возможностей;

Энергетика: укрепление устойчивости перед зимой;

Санкции: новое давление на агрессора.

– Конечная цель – неизменна: устойчивый и справедливый мир для Украины через принуждение России к завершению войны, – отметил Ермак.

В свою очередь посол Украины в США Ольга Стефанишина, которая также будет среди делегатов, уточнила, что отдельный компонент визита – углубление сотрудничества Украины и США в сфере безопасности и усиление давления на агрессора.

Она добавила, что также в США от Украины едут министр финансов Сергей Марченко, глава Нацбанка Андрей Пышный, министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев и заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица.

По ее словам, в программе встреч, кроме озвученных Ермаком тем, будет энергетическая устойчивость Украины, круглый стол министерского уровня в поддержку Украины во Всемирном банке, двусторонние встречи с Администрацией и Конгрессом США, а также – встреча с местным бизнесом.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.