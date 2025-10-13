Українська делегація на чолі з прем’єр-міністеркою Юлією Свиридеко та секретарем РНБО Рустемом Умеровим прямує до Вашингтону для участі у фінансовому тижні МВФ.

Про це повідомляє керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Що це означає для України

Він наголосив, що тиждень буде насиченим, адже попереду багато роботи.

Серед цілей, озвучених для делегації президентом Володимиром Зеленським:

Оборона: зміцнення нашої ППО та ударних можливостей;

Енергетика: зміцнення стійкості перед зимою;

Санкції: новий тиск на агресора.

– Кінцева мета – незмінна: сталий та справедливий мир для України через примус Росії до завершення війни, – зазначив Єрмак.

У свою чергу посол України у США Ольга Стефанішина, яка теж буде серед делегатів, уточнила, що окремий компонент візиту – поглиблення співпраці України та США в сфері безпеки та посилення тиску на агресора.

Вона додала, що також до США від України їдуть міністр фінансів Сергій Марченко, голова Нацбанку Андрій Пишний, міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев та заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця.

За її словами, у програмі зустрічей, крім озвучених Єрмаком тем, буде енергетична стійкість України, круглий стіл міністерського рівня на підтримку України в Світовому Банку, двосторонні зустрічі з Адміністрацією та Конгресом США, а також – зустріч з місцевим бізнесом.

