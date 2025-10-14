На выставке Коммунтех-2025, которая проходит с 14 по 18 октября в Киеве, представлен обновленный каталог Украинская техника для общин.

В этот каталог вошли 325 единиц различной техники, производимой на 41 предприятии из 14 областей Украины.

В частности, отечественные предприятия производят мусоровозы, дорожные, поливочные и ремонтные машины, экскаваторы, навесное оборудование, автобусы, электробусы, троллейбусы, трамваи и прочее.

Об этом сообщил инициатор проекта, народный депутат и координатор политики Сделано в Украине в Верховной Раде Дмитрий Кисилевский.

Каталог производителей Украинская техника для общин

— Украинская промышленность способна удовлетворить 100% потребности общин в коммунальной технике и транспорте. В Украине более 1 400 общин, и даже самым маленьким нужно 5-7 единиц коммунальной и другой техники, не говоря уже о крупных городах, где потребность измеряется сотнями единиц.

Это большой рынок, где приоритет в закупках согласно законодательству о локализации принадлежит украинским производителям. Их работа может стать импульсом для развития экономики в условиях войны, — отметил Дмитрий Кисилевский.

В среднем 1 рабочее место при создании колесной коммунальной техники дает 5-6 рабочих мест по цепочке поставок. В производстве каждого украинского автобуса задействовано до 200 предприятий по всей стране.

— Приобретение общинами импортной техники при наличии аналогичной украинской является кражей средств у армии. Ведь налоги с иностранного товара пойдут в иностранный бюджет на финансирование иностранной армии. И наоборот, до 40% средств, потраченных общинами на украинскую технику, возвращается в бюджеты разных уровней, эти средства идут на нужды общин и на поддержку украинской армии, — отметил Дмитрий Кисилевский.

Каталог Украинская техника для общин создан в рамках политики развития украинских производителей Сделано в Украине офисом народного депутата Дмитрия Кисилевского в сотрудничестве с Федерацией работодателей Украины, Ассоциацией городов Украины и Министерством экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Фото: Дмитрий Кисилевский

