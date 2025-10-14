На виставці Комунтех-2025, що триває з 14 до 18 жовтня в Києві, представлено оновлений каталог Українська техніка для громад.

До цього каталогу увійшли 325 одиниць різної техніки, які виробляються на 41 підприємстві з 14 областей України.

Зокрема, вітчизняні підприємства виробляють сміттєвози, дорожні, поливальні та ремонтні машини, екскаватори, навісне обладнання, автобуси, електробуси, тролейбуси, трамваї та інше.

Зараз дивляться

Про це повідомив ініціатор проєкту, народний депутат і координатор політики Зроблено в Україні у Верховні Раді Дмитро Кисилевський.

Каталог виробників Українська техніка для громад

– Українська промисловість здатна задовольнити 100% потреб громад у комунальній техніці і транспорті. В Україні понад 1 400 громад, і навіть найменшим потрібні 5-7 одиниць комунальної та іншої техніки, не кажучи вже про великі міста, де потреба вимірюється сотнями одиниць.

Це великий ринок, де пріоритет у закупівлях згідно з законодавством про локалізацію належить українським виробникам. Їхня робота може стати імпульсом для розвитку економіки в умовах війни, – відзначив Дмитро Кисилевський.

У середньому 1 робоче місце при створенні колісної комунальної техніки дає 5-6 робочих місць по ланцюгу постачання. До виробництва кожного українського автобуса залучено до 200 підприємств по всій країні.

– Придбання громадами імпортної техніки за наявності аналогічної української є крадіжкою коштів у армії. Адже податки з іноземного товару підуть в іноземний бюджет на фінансування іноземного війська. І навпаки, до 40% коштів, витрачених громадами на українську техніку, повертається в бюджети різних рівнів, ці кошти йдуть на потреби громад і на підтримку армії української, – зауважив Дмитро Кисилевський.

Каталог Українська техніка для громад створений у межах політики розвитку українських виробників Зроблено в Україні офісом народного депутата Дмитра Кисилевського у співпраці з Федерацією роботодавців України, Асоціацією міст України і Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства.

Фото: Дмитро Кисилевський

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.